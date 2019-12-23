Aslı Enver’in set selfie'sine beğeni yağdı

Oyuncu Aslı Enver sevenlerinin karşısına Babil adlı diziyle çıkmaya hazırlanırken, çekimlerden bulduğu ilk fırsatta takipçileri için bir paylaşımda bulundu.

Babil dizisinde idealist bir genç kız olan Ayşe karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinden sonra ekrana dönüşüyle hayranlarını mutlu edecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine kendisini hatırlatan Enver, son olarak karavanında yaptığı bir özçekimi takipçilerinin beğenisine sundu.

Enver'in 'karavan güncesi' notuyla paylaştığı ve yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımına kısa sürede 300 bini aşan bir beğeni aldı.

