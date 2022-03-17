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Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir? Aşkını itiraf etmişti! Önder Öztarhan aslen nereli, kaç yaşında?

17.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in ismi bir süredir Önder Öztarhan ile anılıyor. Basında çıkan haberleri daha önce yalanlamış olan Enver ve Öztarhan aşkı geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Son olarak Aslı Enver'den aşk itirafı da geldi. Peki Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan aslen nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir? Aşkını itiraf etmişti! Önder Öztarhan aslen nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir adının birlikte anıldığı fakat açıklama yapmadığı Önder Öztarhan ile olan ilişkisini doğruladı. Bu şaşırtan itiraf sonrası Aslı Enver'in gönlünü kaptırdığı Önder Öztarhan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Önder Öztarhan kimdir, aslen nereli?

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

1972 senesinde İstanbul dünyaya gelen Ahmet Önder Öztarhan, orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlamıştır. Öztarhan, lisans eğitimini ise Amerika’da Pazarlama ve İşletme üzerine University of Massachusetts Amherst’de almıştır.

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İş hayatına Nike ve Estee Lauder Group Şirketi gibi küresel çaplı markaları pazara kazandırmış olan bir şirkette adım atan Önder Öztarhan, 1996 yılından 2000 yılına dek çalıştığı grubun kozmetik bölümünde görev almıştır. Başarılı bir iş insanı olan Öztarhan, 2000 senesinde çalıştığı şirketin direktörü ve 2002 yılında da Genel Müdürlük pozisyonlarını yürütmüştür.

ÖNDER ÖZTARHAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Şimdilerde Aslı Enver ile birliktelik yaşayan iş insanı Önder Öztarhan'ın, ünlü reklamcı Nail Keçili'nin kızıyla olan evliliğinden Nazenin ve Sahara isimlerini taşıyan iki kızı bulunmaktadır.

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Aslı Enver
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