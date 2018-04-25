Aslı Enver, Murat Boz'u sildi

Aslı Enver ile Murat Boz 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından Murat Boz "İddialar doğru. Yürütemedik, bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan" açıklamasını yapmıştı.

Sessiz kalmayı tecih eden Aslı Enver'den şaşırtan bir hamle geldi.

Anne Nedret Boz ile abi Ali Boz'u takip etmeye devam eden oyuncu, Murat Boz'u listesinden çıkardı ve birlikte çekilen bütün fotoğrafları da sildi.

Murat Boz ise eski fotoğrafları hala sayfasında tutuyor...