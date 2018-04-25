MAGAZİN

Aslı Enver, Murat Boz'u sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta ayrılık kararı alan Murat Boz ve Aslı Enver hakkında yeni bomba! Sessizliğini koruyan Aslı'dan yeni hamle geldi

Aslı Enver, Murat Boz'u sildi

Aslı Enver ile Murat Boz 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından Murat Boz "İddialar doğru. Yürütemedik, bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan" açıklamasını yapmıştı.

Sessiz kalmayı tecih eden Aslı Enver'den şaşırtan bir hamle geldi.

Anne Nedret Boz ile abi Ali Boz'u takip etmeye devam eden oyuncu, Murat Boz'u listesinden çıkardı ve birlikte çekilen bütün fotoğrafları da sildi.

Murat Boz ise eski fotoğrafları hala sayfasında tutuyor...

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Aslı Enver Murat Boz

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