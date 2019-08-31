Mynet Trend

Aslı Enver ve Murat Boz'un arabaları olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 31.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden barışan Murat Boz ve Aslı Enver geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülendi.

Murat Boz, toplam değeri 5 milyon lirayı bulan iki aracıyla önceki akşam Etiler’deydi.

Ünlü şarkıcı yeni aldığı otomobili kullanırken, eski cipinin direksiyonuna sevgilisi Aslı Enver geçti. (SnobMagazin)

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Mayolu paylaşımlarıyla beğeni topladıMayolu paylaşımlarıyla beğeni topladı
Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla yaşamaya çalışıyor'Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla yaşamaya çalışıyor'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver ve Murat Boz Murat Boz aslı enver murat boz

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian gümüş rengi mayosuyla beğeni topladı

Mayolu paylaşımlarıyla beğeni topladı

Merve Terim'den duygusal mesaj: Demet abla yaşamaya çalışıyor

Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla yaşamaya çalışıyor'

Francesca Giuliano dekoltesiyle olay oldu

Dekoltesiyle ilgi odağı oldu

Haluk Levent’ten Diyanet paylaşımı: Diyanet’in sitesinden...

İsyan etti! 'Diyanet’in mesajında Atatürk ismi yok diye...'

Ezgi Mola AVM'ye kısa şortuyla geldi! Ömür Gedik tepkisi

AVM'ye kısa şortuyla geldi! 'Çok çirkin'

Deniz Seki'nin cenaze töreni için seçtiği kıyafet tepki topladı

Cenazeye öyle bir elbiseyle geldi ki... Tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.