Aslı Enver ve Murat Boz'un arabaları olay oldu

Murat Boz, toplam de\u011feri 5 milyon liray\u0131 bulan iki arac\u0131yla \u00f6nceki ak\u015fam Etiler\u2019deydi. \n\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 yeni ald\u0131\u011f\u0131 otomobili kullan\u0131rken, eski cipinin direksiyonuna sevgilisi Asl\u0131 Enver ge\u00e7ti. (SnobMagazin)\n CHP'liler toplant\u0131da birbirine girdi! Kaftanc\u0131o\u011flu da oradayd\u0131Mayolu payla\u015f\u0131mlar\u0131yla be\u011feni toplad\u0131Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor'
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