Aslı Erdoğan'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi... Aslı Erdoğan sağlık durumu

Tutuklanıp serbest kaldıktan sonra yurt dışına yerleyen Aslı Erdoğan'dan kötü haber geldi. Aslı Erdoğan beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Simurg Art Yayınları’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada da şunlar yazıldı: Çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır.

ASLI ERDOĞAN SAĞLIK DURUMU

Bu tweetten birkaç saat sonra paylaşılan tweetteyse, Aslı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Ünlü yazarın yoğun bakımdan çıkarıldığı, yarın (pazartesi) nöroloji servisine aktarılacağı belirtilerek, “İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz” ifadeleri kullandı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde görev yapan ilk Türkiyeli fizikçilerden olan Aslı Erdoğan, fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyata yönelmişti.

ASLI ERDOĞAN KİMDİR?

Aslı Erdoğan, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Mine Aydoslu'dur. Amerikan Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını CERN (Conseeil Europeen pour la Recherche Nucleaire)'de hazırladı. Aslı Erdoğan, Rio de Janeiro'da başladığı fizik doktorasını yarıda bırakarak yazmayı seçti. Aslı Erdoğan, 1994'te ilk kitabı yayımlandı.

Aslı Erdoğan 16 Agustos 2016'da gözaltına alındı. 19 Ağustos'daki duruşmasında; örgüt üyeliği, örgüt propagandası, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlamalarıyla tutukluluk halinin devamına karar verildi ve Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde 136 gün hapis yattı.



