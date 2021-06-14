Aslı Hünel'e sürpriz doğum günü partisi

Ünlü isimlerin de yoğun katılım gösterdiği alışveriş günleri aynı zamanda İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşti.

Yaptığı mum ve kişiye özel fincan tasarımlarıyla etkinliğe damgasını vuran ve Neşe Özyılmaz’ın kurucusu olduğu Mum Candle Shop, Gülay Kamaz’a doğum günü hediyesi olarak kendisine özel tasarlanan köpeğinin fotoğrafının olduğu kahve fincanını hediye etti.

ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gülay Kamaz ve Türk müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel’e yapılan sürpriz doğum günü partisinde ünlü isimler pasta keserek yeni yaşını kutladı.

İZEV FARKBAND grubu ve sanatçı Nihan Akın performanslarıyla sahne alarak alkışları topladı. Aqua Florya AVM’deki Alışveriş, Moda ve Sosyal Destek Günlerine Aslı Hünel, Gülay Kamaz, Kadriye Olgar, Reyhan İpekel, Özge Ulusoy, Emel Yıldırım, Özlem Yıldız, Ivana Sert, Merve Aydın, Dilek Azaphan, Aygül Aydın ve Işıl Donat gibi ünlü isimler de katılarak alışverişin keyfini çıkardılar.





