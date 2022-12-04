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  4. Aslı Şen umreye gitti! Markanın reklamını yapmak için... Tepki çeken görüntü

Aslı Şen umreye gitti! Markanın reklamını yapmak için... Tepki çeken görüntü

04.12.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Linet'i izlemeye gittiğinde sahnede kendisine 'Hoşgeldin' denmediği için sosyal medya hesabından Linet'e tepki yağdıran iş insanı Aslı Şen umreye gitti. Aslı Şen'in umreden ürün reklamı yapması büyük tepki aldı. Aslı Şen'in paylaşımını görenler "Allah gözlerini doyursun" yorumları yaptı.

Aslı Şen umreye gitti! Markanın reklamını yapmak için... Tepki çeken görüntü

Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen son paylaşımıyla tepkie çekti. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Linet’i dinlemeye giden ve Linet’in sahnede göz teması kurmamasından rahatsiz olan sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü.

Linet'in masasına selam vermediğini söyleyen Şen sert ifadeler kullanarak gündem olmuştu. Şen şimdi de umre paylaşımıyla gündemde.

“Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey. Hem dualarımdan eksik olmayan ve Allah’a emanet ettiklerim var. Onlara bol bol dua ettim, arayabildiklerimi aradım. Bir de Allah’a havale ettiklerim var tabii" diyerek yaptığı paylaşımla dikkat çeken Aslı Şen daha sonra ise fona Kabe'yi alarak markasının reklamını yaptı.

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Aslı Şen'in paylaşımına tepki yağdı. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı görenler "Allah gözlerini doyursun pes", "Ben utandım", "Dünya malı dünyada kalır", "İnsan biraz utanır" yorumları yaptı.

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