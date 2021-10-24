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Aslı Şen'den Linet'e tepki! "Tüm erkekli masalara..."

24.10.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Linet'in sahnedeki tavrı cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen'i rahatsız etti. Aslı Şen sosyal medya hesabından Linet'i hedef aldı.

Aslı Şen'den Linet'e tepki! "Tüm erkekli masalara..."

Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, şarkıcı Linet’i dinlemeye gitti. Ancak Linet’in ilgisizliği ve göz teması kurmaması Şen’in neşesini kaçırdı. Aslı Şen sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Aslı Şen paylaşım yaparak “Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" dedi.

aüaüaüaüa

Hızını alamayan Şen daha sonra ise şunları yazdı: "Yıllardır canlı müzik mekânlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People'da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.

Ekran Alıntısı

Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi, Sezen Aksu'yu izlemesinin öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Linet
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