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Aslı Tandoğan kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk oldu! Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Tandoğan eşi kim?

06.02.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Aslı Tandoğan kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk oldu! Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Tandoğan eşi kim?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara her hafta ünlü bir oyuncuyu konuk ediyor. Dizinin pazar günü yayınlanacak olan bölümünde ünlü oyuncu Aslı Tandoğan da rol alacak. Şimdi ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Aslı Tandoğan kimdir? Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Tandoğan eşi kim? İşte tüm merak edilenler…

Aslı Tandoğan, ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Dizinin fragmanlarında ünlü oyuncuyu gören dizinin takipçileri, Tandoğan ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli? İşte ünlü isim hakkında tüm merak edilenler...

aslı tandoğan

ASLI TANDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1979 Ankara doğumlu olan ünlü isim şu anda 41 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olan Tandoğan 2002 senesinde rol aldığı Gülüm dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Sonrasında 2005 senesinde rol aldığı Aşka Sürgün dizisindeki Dilan Şahvar karakteriyle televizyon izleyicileri tarafından büyük beğeni kazandı ve tanınmaya başladı. Tandoğan, 2007 senesinde ise Kabadayı isimli sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrol oynadı.

aslı tandoğan

Televizyon izleyicilerinin bir kısmı ise ünlü oyuncuyu Dudaktan Kalbe dizisindeki Kınalı Yapıncak Lamia rolü ile tanıdı. Sonrasında ünlü isim Star TV’de yayınlanan ve bir dönemin fenomen dizilerinden olan Behzat Ç. dizisinde oynadı. Tandoğan, Fox TV’de yayınlanan Zehirli Sarmaşık adlı dizide de başrol oynadı. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Leyla ile Mecnun dizisinde ise konuk oyuncu olarak yer aldı ve Bizans Prensesi Elenor karakterine hayat verdi. 2013 yılındaki A.Ş.K. dizisinde Şebnem karakterini canlandırdı. Kendime İyi Bak isimli ve 2014 tarihli sinema filminde ise Begüm karakteriyle beyaz perdede yer aldı.

aslı tandoğan

Aslı Tandoğan dizileri arasında Çınaraltı, Kurşun Yarası, Büyük Umutlar, Ah İstanbul, 29-30, Dicle, Kapalıçarşı, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Yuvamdaki Düşman gibi yapımlar da bulunuyor. Aynı zamanda ünlü oyuncu Söz Vermiştin, Melek ile Serhat ve Git Başımdan gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Aslı Tandoğan eşi Cahit Tan Yeşilada ile 2013 yılında dünya evine girdi. Çiftin Atlas ve Arya adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü oyuncunun boyu ise 1,63 metredir.

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