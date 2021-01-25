Arya isminin anlamı nedir? Hangi ünlüler kızlarına bu ismi koydu? Arya Kur'an'da geçiyor mu?

Son yıllarda aileler isim seçerken farklı isimler bulmaya özen gösteriyor. Çünkü farklı isimler kişilerin girdikleri bir ortamda daha kolay tanınmasına ve hatırlanmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra aileler için isimlerin anlamları da büyük bir öneme sahip. Çocuğun karakteri üzerinde etkisinin olduğu düşünülen isimlerin anlamları detaylı olarak araştırılıyor. Son yıllarda Arya ismi de sıkça araştırılan isimler arasında yerini aldı. Dolayısıyla Arya isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte Arya ne demek sorusunun cevabı ve ismin analizi ve manası... ARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Hoş bir tınıya ve güzel bir anlama sahip olan Arya ismi ünlülerin de tercihleri arasında. Çok sayıda ünlü ismin son yıllarda kızlarına bu ismi koyduğu duyuluyor. Bu nedenle bu güzel ismin anlamı da insanlar tarafından merak ediliyor. Arya ismi operalarda solisterden bir tanesinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içerisinde bütünlüğü olan parça anlamını taşıyor. Müzikte kullanılan bu kelime, İtalyanca aria kelimesinden geliyor.

Arya ismi Kur'an'da geçen adlar içinde bulunmuyor. Yine de ailelerin çocuklarına bu ismi koymalarının önünde herhangi bir engel yer almıyor. Çocuklarına Arya ismini koyan ünlü isimlerden bir tanesi ise Ozan Doğulu. Arya ismiyle uyumlu isimler olarak Ozan Doğulu'nun diğer kızlarının ismine de bakmak mümkün. Doğulu'nun kızlarının adları Arya, Lila ve Elya. Özellikle Lila isminin Doğulu'nun kızından sonra popülerliğinin arttığı düşünülüyor. Bunun yanı sıra Aslı Tandoğan da kızına Arya ismini koydu. Hatta Tandoğan, bir videosunda bu ismi oğlu Atlas'ın seçtiğini açıkladı. ARYA İSMİNİN ANALİZİ İsimlerin taşıdıkları anlamlara ek olarak analizleri de insanlar tarafından araştırılan konulardan bir tanesi. İsmin içerisinde yer alan her bir harf farklı bir karakter özelliğine karşılık geliyor. Böylece bu harflerin taşıdığı özelliklerden yola çıkılarak ismin geneline göre bir yorumlama yapılabiliyor. Arya isminin harflerinin temsil ettiği karakter özellikleri de şöyle: A: Mantıklı düşünen, olayları algılama duygusu gelişmiş

R: Karar verme konusunda zorluk yaşayan, yaşamının genelinde tereddütler içerisinde olan

Y: Güçlü karakterli, zaman zaman kinci ve geçmişteki olayları unutmayan bir yapı

A: Mantıklı düşünen, olayları algılama duygusu gelişmiş Bu isme sahip kişilerin en belirgin ve henüz gizli kalmış olabilecek özellikleri insancıllıktır. Eğer henüz bu yapıda değillerse bu kişilerin özveri, bağışlama ve ılımlı olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Ancak bundan çıkar elde etmek isteyenlere karşı da dikkat olunması önem taşıyor. Genel olarak sevecen, hoşgörülü, cömert ve idealist oldukları bilinen bu kişiler, insanlara yol göstermekten de büyük bir haz duyarlar. İyilikle ilişkileri olduğu bilinen bu insanlar, başladıkları bir işi de sonuna kadar götürmeye meyillidirler. İçlerindeki sevgiyi çevreleriyle paylaşmaları önlerinde daima güzel yollar açıyor. Yine de bu süreçte kendilerine zarar verebilecek durumlardan da uzak durmaları gerekiyor. Arya ismine sahip kişilerin tüm enerjilerini kişi için öneme sahip ve kendilerine yardımcı olacak çalışmalara harcaması önemli.