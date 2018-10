Aslı Zen: 'Kızımın rahatsızlığını öğretmeni fark etti'

'KIZIM HER ŞEYİ BİZİM AYNADA GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ TERS GÖRÜYOR'

"Disleksi rahatsızlığından dolayı sürekli okul değiştiriyoruz, rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Okuyamıyor, yazamıyor. Gözü de ters mercek görüyor, yani bizim aynada gördüğümüz gibi görüyor. Her şeyi tersten yazmayı çalışıyor. Matematikte çok iyi, resimleri de üç boyutlu çiziyor. 1. sınıfa giderken İngilizce öğretmeni fark etti. Anaokulu zamanından beri her şeyi tersten tutar, tersten yazardı. Düz yazamıyor, bakamıyor inşallah atlatırız"

'KENDİ GERİDE TUTTUĞU İÇİN ACISINI BİZDEN ÇIKARIYOR'

"Böyle çocuklar baskı altında olup kendini geride tutuyor bunun da acısını bizden çıkartıyor. Ağlama krizleri oluyor. Eşim bakıyor şu an o olmasaydı bakıcılar falan bakamıyor. Eşim de sağ olsun çok destek kendi kızı gibi. Kendi babasıyla da arada görüşüyor"

DİSLEKSİ NEDİR?



Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez.