Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'yla ilgili gelen yorumlara bomba yanıtlar verdi! "Mahallenin kocakarısı..."

Bir Bulut Olsam dizisi ile kariyer hayatına başlayan Aslıhan Gürbüz, Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda yer aldıktan sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hem oyunculuğa ara veren hem de İstanbul'dan taşınan oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Kısa kısa rol aldığı yapımlar için İstanbul'a dönen Aslıhan Gürbüz meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor. Zaman zaman aşk pozlarını da paylaşan Aslıhan Gürbüz son paylaşımına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

"NEDEN İSMAİL?" SORUSU

Gürbüz "Neden İsmail?" diyen bir takipçisine "Senle mi olaydım yaylagülcüm" diyerek şoke etti.

Oyuncu bir başka takipçisine ise "Mahallenin kocakarısı geldi, hayırdır ablacım benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun" yanıtını verdi.

