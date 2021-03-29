Aslızen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Aslızen hakkında merak edilenler

1977 yılında İstanbul'un Kanlıca ilçesinde dünyaya gelen Aslızen, küçük yaşlarda annesi ile babasının boşanmasının ardından lise yıllarında şarkıcı olmak hayali ve annesini bulmak için evi terk etti. Aslızen'in hayatı Nahit Altıparmak ile tanışmasının ardından değişti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Aslızen, 1977 senesinde İstanbul Kanlıca’da hayata gözlerini açtı. Aslızen adıyla tanıdığımız sanatçının tam adı ise Aslı Zen Yentur’dur.
Aslızen, anne ve babasının boşanmasının ardından babaannesinin yanında büyüdü. Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi’nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşındayken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçtı. Aslı Zen’in hayatı reklam ve TV piyasasındaki Nahit Altıparmak ile tanışınca değişti.
Aslızen, ilk olarak Rumelihisarı'nda bir barda çalışmaya başladı. Bu sırada Aslı Zen hem barda çalışıyor hem de arada bir şarkı söylüyordu. Aslızen, yedi yaşında Arif Sağ ile ilk halk konserine çıkmıştı, sonrasında Sezen Aksu’yu keşfeden Aslı Zen o tarzdan vazgeçti.
Aslızen, ilk önce Meral Okay'ın yardımıyla 14 tane dizi filmde oynadı, bir firmanın reklâm yüzü oldu ve bir sinema filminde oynadı. Bu çalışmalardan kazandığı para ile ise evine stüdyo kurdu. Daha sonra bir aranjör arkadaşıyla stüdyoya kapanıp, şarkı yapmaya başladı.
Bu dönem içinde, çevresini kullanarak, yaptığı besteleri ünlü isimlere verdi. Derken Aslızen, ilk şarkısını İzel Çeliköz seslendirdi. Aslı Zen, Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu gibi birçok ünlünün ismin de vokalistliğini yaptı.
Aslı Zen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında 23 yaşında iken başladı. Bugüne kadar, Ferhat Göçer, İbrahim Tatlıses, Şebnem Bal, Fatih Ürek, Demet Akalın, Rober Hatemo, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Esra Balamir, Pınar Aylin, Hilal Cebeci, Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin gibi şarkıcılara kendi bestelerini verdi.
Aslı Zen'in, 2008 yılında ilk albümü “Şerefe” piyasaya çıktı. Aslı Zen, 2012 yılında dört senelik bir aradan sonra ikinci stüdyo albümü 'Işık' ile dinleyicileriyle tekrar buluştu.
Aslı Zen, 9 Şubat 2009 tarihinde o zaman Denizlispor’un kalecisi Okan Karabulut ile hayatını birleştirdi. Aslı Zen'in evliliğinden 2010 yılında Mayra Esma Karabulut adından bir kız çocuğu oldu. Ailesi ile birlikte İzmir Karşıyaka’da yaşayan Aslı Zen, 16 Ağustos 2015 tarihinde İzmir’de eşinden boşandı.
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