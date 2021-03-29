Aslızen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Aslızen hakkında merak edilenler

1977 yılında İstanbul'un Kanlıca ilçesinde dünyaya gelen Aslızen, küçük yaşlarda annesi ile babasının boşanmasının ardından lise yıllarında şarkıcı olmak hayali ve annesini bulmak için evi terk etti. Aslızen'in hayatı Nahit Altıparmak ile tanışmasının ardından değişti.

ASLIZEN KİMDİR?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Aslızen, 1977 senesinde İstanbul Kanlıca’da hayata gözlerini açtı. Aslızen adıyla tanıdığımız sanatçının tam adı ise Aslı Zen Yentur’dur.

Aslızen, anne ve babasının boşanmasının ardından babaannesinin yanında büyüdü. Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi’nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşındayken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçtı. Aslı Zen’in hayatı reklam ve TV piyasasındaki Nahit Altıparmak ile tanışınca değişti.

Aslızen, ilk olarak Rumelihisarı'nda bir barda çalışmaya başladı. Bu sırada Aslı Zen hem barda çalışıyor hem de arada bir şarkı söylüyordu. Aslızen, yedi yaşında Arif Sağ ile ilk halk konserine çıkmıştı, sonrasında Sezen Aksu’yu keşfeden Aslı Zen o tarzdan vazgeçti.