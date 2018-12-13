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İnleme sesi duydular, gördükleri karşısında şoke oldular

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde, boş bir Çin lokantasının aspiratör bacasına sıkışan bir kişi iki gün sonra kurtarıldı.

İnleme sesi duydular, gördükleri karşısında şoke oldular

San Lorenzo polis ve itfaiye ekiplerinin, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gittiği belirtildi.

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıktı. Bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi bir saatlik bir çabayla yukarı çekildi.

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Adı açıklanmayan 29 yaşındaki kişinin, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülüyor.

Vücudu susuz kalan adamın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alameda Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan kişi için "Bir gün daha geçseydi, kurtaramayabilirdik" denildi.


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