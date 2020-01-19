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  4. “Asrın Yesevisi: S. Ahmet Arvasi” kitabının üçüncü baskısı çıktı

“Asrın Yesevisi: S. Ahmet Arvasi” kitabının üçüncü baskısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Gazeteci-Yazar Hüdavendigar Onur’un kaleme aldığı “Asrın Yesevisi: S.

“Asrın Yesevisi: S. Ahmet Arvasi” kitabının üçüncü baskısı çıktı

Gazeteci-Yazar Hüdavendigar Onur’un kaleme aldığı “Asrın Yesevisi: S. Ahmet Arvasi” kitabının üçüncü baskısı, Biyografi.Net Yayınları aracılığıyla okurlara sunuldu.
Onur bu eserinde, Arvasi’nin aile silsilesine ve biyografisine değindikten sonra Arvasi’nin bireyden topluma, kültürden devlete varıncaya dek çok çeşitli konulardaki düşüncelerini ele almaktadır. Arvasi’nin düşünceleri bu yapıtta; “Arvasi’ye Göre İnsan Tahlilleri”, “Aile ve Toplum”, Eğitim Anlayışı”, “Nasıl Bir Ahlak”, “Töre ve Gelenekler”, “Devlet Anlayışı”, “Kültür ve Uygarlık Üzerine”, “Geri Kalmanın Nedeni Din Mi?”, “Milliyetçilik”, “Ahmet Arvasi’de Türklük Şuuru”, “Estetik Anlayışı” gibi dikkat çekici başlıklar altında ayrıntılı bir biçimde incelenmekte.
Kitapta ayrıca, Ahmet Arvasi hakkında yapılan araştırmalara ve kendisinin önemli konuşmalarından bazılarına da yer verilmektedir. Onur’a göre Arvasi, Türk ve İslam dünyasının sorunlarına çözümler gösteren bilge bir kişilik olmasının yanı sıra her daim mücadeleci kimliğiyle de öne çıkmıştır.

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