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Astana'nın ismi Nursultan olarak değiştiriliyor

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 20.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Astana'nın ismi Nursultan olarak değiştiriliyor

Parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumunda milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkente eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Milletvekilleri başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan astana nursultan

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