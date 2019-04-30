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Astell&Kern, Kann Cube ile karşımıza çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 30.04.2019 08:49 | Son Güncelleme

Premium müzik deneyimi sunan Astell&Kern, geçtiğimiz yıllardan Kann model ile büyük beğeni toplamıştı. Hi-Fi tutkunlarına hitap eden bu model, fiyatı ile herkesin erişemeyeceği medya oynatıcılar arasında yer alıyordu. Astell&Kern bugün ise 1.500 dolar değerindeki yeni amiral gemisi medya oynatıcısı Kann Cube ile karşımıza çıktı.

Astell&Kern, Kann Cube ile karşımıza çıktı!

720 x 1,280 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen medya oynatıcısı; WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA formatlarını oynatabiliyor. 32 Bit müzik formatlarını destekleyen oynatıcıda iki adet ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 DAC yer alıyor. Bu DAC’lar her kanalı ayrı ayrı besliyor. Örneğin bir DAC sadece sol kanalı diğer DAC ise sadece sağ kanalı besliyor. Bu da sesteki kayıbı minimuma indiriyor.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olan oynatıcıda, 7,400mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. 128 GB dahili depolama ile gelen Cube, microSD kartlar ile hafıza arttırım imkanı da sunuyor. Son olarak medya oynatıcısında; Telefon (3.5mm) / Optik (3.5mm) / Dengeli (2.5mm) ve XLR (Mini 5pin) çıkışlarının olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Astell&Kern Müzik

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