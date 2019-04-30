Astell&Kern, Kann Cube ile karşımıza çıktı!

720 x 1,280 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen medya oynatıcısı; WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA formatlarını oynatabiliyor. 32 Bit müzik formatlarını destekleyen oynatıcıda iki adet ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 DAC yer alıyor. Bu DAC’lar her kanalı ayrı ayrı besliyor. Örneğin bir DAC sadece sol kanalı diğer DAC ise sadece sağ kanalı besliyor. Bu da sesteki kayıbı minimuma indiriyor.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olan oynatıcıda, 7,400mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. 128 GB dahili depolama ile gelen Cube, microSD kartlar ile hafıza arttırım imkanı da sunuyor. Son olarak medya oynatıcısında; Telefon (3.5mm) / Optik (3.5mm) / Dengeli (2.5mm) ve XLR (Mini 5pin) çıkışlarının olduğunu belirtelim.

Mortal Kombat 11 4K çözünürlükte nasıl görünüyor?

