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Aston Villa 1-2 Chelsea (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.06.2020 01:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs arasının ardından geri dönen Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Aston Villa 1-2 Chelsea (Maç Sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea 2-1 kazandı.

Aston Villa 43. dakikada Hause'nin golüyle öne geçerken, Chelsea'nin galibiyeti 60. dakikada Pulisic ile 62. dakikada Giroud'un attığı gollerle geldi.
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Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Chelsea 51 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım daha attı. Kümede kalma savaşı veren Aston Villa ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Aston Villa ise deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.

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