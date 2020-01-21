Astral seyahat nedir, nasıl yapılır?

Spiritüel konularla ilginiz olsun ya da olmasın, bir şekilde astral seyahat kavramını duymuşsunuzdur. Astral seyahat kavramına inanıyorsanız bunun için öncelikle ‘astral bedeni’ oluşturmak gerekir. Astral seyahat nedir, astral seyahat gerçek mi, nasıl yapılır diyenler için öncelikle şunu belirtelim ki astral seyahate çıkmak, uzun ve ciddi çalışma isteyen bir süreçtir. Beden dışı bir süreç olan astral seyahat nasıl yapılır adım adım anlatalım. ASTRAL SEYAHAT NEDİR? Astral seyahat, okültizm ve teozofide kullanılan bir terimdir. Astral seyahat, ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta geçmesidir. Astral seyahatte varlık vücuttan ayrılır ve başka mekanlarda yolculuğa çıkar. Bu sırada kişinin bilinci yerindedir. Astral seyahat için fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel değildir. İddialara göre astral seyahati gerçekleştiren kişiler, kıtalararası yolculuk bile yapabilirler. Astral seyahat, parapsikolojide beden dışı deneyim olarak tanımlanır. ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR, TEKNİKLERİ NELERDİR? Astral seyahat yapmak istiyorsanız bunun için öncelikle sabırlı ve ciddi davranmalısınız. Astral seyahatte hazırlık aşaması son derece önemlidir.

Astral seyahat yapmak için, uyumadan önce ya da kendinizi uykulu hissettiğiniz sabahın ilk saatlerini tercih edebilirsiniz. Kimilerine göre herhangi bir zaman dilimi astral seyahat gerçekleştirmek için uygundur. Kimilerine göre de şafak vaktinde rahatlamak ve yüksek farkındalığa ulaşmak daha kolaydır. Diyeceğimiz o ki kendinizi hangi zamanda rahat hissediyorsanız o anlarda astral yolculuğa başlayabilirsiniz.

Astral yolculuğa çıkmadan önce odaklanmak ve rahatlamak son derece önemlidir. Yolculuk için kendinizi iyi hissettiğiniz sakin, sessiz ve huzurlu bir mekan seçin. Astral yolculuk için bulunduğunuz mekandaki perdeleri çekin, saat gibi rahatsız edici seslerden kurtulun. SİZİ RAHATSIZ EDECEK TÜM UNSURLARDAN ARININ Üzerinizde bulunan takı vb. şeyleri çıkarın. Vücut ısınızı korumak şartıyla kıyafetlerinizi de çıkarabilirsiniz. Bedeninizi tamamen rahatlattığınızda koltuğa, yatağa ya da sizi rahatsız etmeyecek bir zemine uzanın. Astral seyahat konusunda deneyimli olanlar, kişinin kafasını kuzey tarafta tutacak şekilde uzanmaları gerektiğini söylüyorlar. Astral seyahat yaparken yalnız olmak çok önemli. Odaya giren herhangi biri hızlı bir şekilde odağınızı bölecektir. Bu sebeple yalnız olmayı tercih etmelisiniz. Bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatmanın tam sırası! Uzandıktan sonra gözlerinizi kapatın ve kafanızdaki farklı düşünceleri yavaş yavaş susturmaya geçin. Bedeninize ve bilincinize odaklanın. Bedeninizi sıkmayın. Kendinizi rahatlatmak için derin nefesler alın, verin. Kaslarınızı gevşetin. Ayak parmaklarınızdan baş ucunuza kadar tüm kaslarınıza odaklanın. Zihninizde bunların hepsinin gerçek anlamda rahatladığını ve gevşediğini düşünün.

Vücudunuzu rahatlattıktan sonra nefesinize odaklanın. Ağzınızı hafif bir şekilde aralık bırakın ve derin nefes alın. Bilinciniz açık kalırken vücudun ve zihnin uyumasını sağlayın. Kendinizi olabildiğince gevşetin. Bunun için hipnotik duruma ulaşmak önemli. Hipnotik durumu gerçekleştirmek için bu yolları deneyebilirsiniz: Gözleriniz kapalı bir şekilde sadece bedeninizi düşünün ve odaklanın. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmeyin. Gözleriniz kapalıyken vücudunuzun her bir noktasına tek tek odaklanın. Fiziksel olarak hareket etmeyin. Zihninizi el ve ayak parmaklarınızda gezdirin. Zihninizle başınızı, kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirin. Odağınız zihin yoluyla tüm vücudunuzu hareket ettirmekte olmalı. Zihinle vücudunuzu hareket ettirmeye odaklandığınız bu süreçte titreşime girmek son derece önemli. Ruh bedenden geçici süreliğine ayrılırken farklı dalgalar halinde gelen duygu titreşimleri ortaya çıkabilir. Bunun için korkmayın. Korku başladığı an astral yolculuk yarım kalır. Zihin yoluyla vücudunuzun ayağa kalktığını düşünün.

Bedeniniz ayağa kalksın. Odanın içinde yürüyün, birkaç adım attıktan sonra yerde yatan bedeninize bakın. Odanın içinde kendinizi tamamiyle yatar pozisyonda görebiliyorsanız başardınız! İlk astral yolculuklarınızda odanın dışına çıkmamaya özen gösterin. Birkaç pratikten sonra kararınızı vererek ruhunuzu dolaştırabilirsiniz. Astral yolculuktan dönmek istediğinizde ise sadece bu düşünceye odaklanın ve ruhunuzun bedeninizin içine girdiğini imgeleyin. Astral yolculukta bu aşamaya gelmek kolay değildir. Başta da söylediğimiz gibi bol sabır, ciddiyet ve pratik gerektirir. Karar verdikten sonra zihninizin ve bedeninizin de bu duruma tamamiyle hazır olması gerekir. İlk zamanlarda bedeninizi kaldırmakta zorlanıyorsanız bunun yerine öncelikle elinize, kolunuza ya da bacağınıza odaklanarak hareket ettirmeye çalışın. Birkaç pratik sonrası tüm bedeni kaldırmak için odaklanabilirsiniz. Astral seyahatte bedeninizin havalandığına odaklandığınız an nefes alıp vermeyi düzenli bir şekilde devam ettirmeyi unutmayın.

ASTRAL SEYAHAT TEKNİKLERİ Astral seyahate çıkmak için bazı teknikler bulunur. Bunlar; nefes tekniği, imgeleme ve gevşeme tekniğidir. Astral seyahat teknikleri arasında en kolay olanı nefes tekniğidir. Nefes tekniğinde hızlı bir şekilde hareket etmeden, panik yapmadan yavaş ve sakin bir şekilde nefes alıp verilmelidir. Alınan nefes parça parça değil, bütün bir şekilde (5 saniye) kontrollü olarak verilmelidir. İmgeleme tekniği ise hazırlık aşamasının en başından beri kullanılan bir tekniktir. Bedenin hareket ettiği zihin yoluyla imgelenir. Hayal gücü sayesinde ruhun bedenden geçici bir süre ayrılması sağlanır. Gevşeme tekniği ise vücudun kasılmasını önlemek için yapılmalıdır. Ayak parmaklarından boyun bölgesine kadar kasların kasılmadan sakin ve rahat pozisyonda kalmasına yardımcı olur. Astral seyahat için vücudun rahat pozisyonda kalması şarttır. ASTRAL SEYAHAT YAPANLAR DENEYİMLERİNİ ANLATIYORLAR Astral seyahat gerçekleştirenler yaşadıklarını ‘rüya gibi’ şeklinde tanımlayabiliyorlar. Astral seyahat yapanlar, deneyimlerini aktarırken temelde korkudan arınılması gerektiğinin altını çiziyor. Odaklanmanın ve hazırlık aşamasının son derece önemli olduğunu belirten deneyimli kişiler, birkaç pratik sonrası kıtalararası yolculukların bile mümkün olduğunu söylüyor.