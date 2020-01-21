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Astral seyahat nedir, nasıl yapılır?

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Parapsikolojik bir kavram olan astral seyahat, son zamanların en popüler konularından biri haline geldi. Astral seyahat, en kısa ve sade tanımıyla ruhun bedenden geçici olarak ayrılması şeklinde ifade edilir. Spiritüalizm, okültizm ve teozofi kapsamının ortasında yer alan astral seyahat nedir, nasıl yapılır, teknikleri nelerdir diyenler için ruhun bedenden geçici olarak ayrılma konusunu detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Kemerlerinizi takın sevgili okur, seyahate hazırlanıyoruz!

Astral seyahat nedir, nasıl yapılır?

Spiritüel konularla ilginiz olsun ya da olmasın, bir şekilde astral seyahat kavramını duymuşsunuzdur. Astral seyahat kavramına inanıyorsanız bunun için öncelikle ‘astral bedeni’ oluşturmak gerekir. Astral seyahat nedir, astral seyahat gerçek mi, nasıl yapılır diyenler için öncelikle şunu belirtelim ki astral seyahate çıkmak, uzun ve ciddi çalışma isteyen bir süreçtir. Beden dışı bir süreç olan astral seyahat nasıl yapılır adım adım anlatalım.

ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

Astral seyahat, okültizm ve teozofide kullanılan bir terimdir. Astral seyahat, ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta geçmesidir. Astral seyahatte varlık vücuttan ayrılır ve başka mekanlarda yolculuğa çıkar. Bu sırada kişinin bilinci yerindedir. Astral seyahat için fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel değildir. İddialara göre astral seyahati gerçekleştiren kişiler, kıtalararası yolculuk bile yapabilirler. Astral seyahat, parapsikolojide beden dışı deneyim olarak tanımlanır.

ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR, TEKNİKLERİ NELERDİR?

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Astral seyahat yapmak istiyorsanız bunun için öncelikle sabırlı ve ciddi davranmalısınız. Astral seyahatte hazırlık aşaması son derece önemlidir.
Astral seyahat yapmak için, uyumadan önce ya da kendinizi uykulu hissettiğiniz sabahın ilk saatlerini tercih edebilirsiniz. Kimilerine göre herhangi bir zaman dilimi astral seyahat gerçekleştirmek için uygundur. Kimilerine göre de şafak vaktinde rahatlamak ve yüksek farkındalığa ulaşmak daha kolaydır. Diyeceğimiz o ki kendinizi hangi zamanda rahat hissediyorsanız o anlarda astral yolculuğa başlayabilirsiniz.

Astral yolculuğa çıkmadan önce odaklanmak ve rahatlamak son derece önemlidir. Yolculuk için kendinizi iyi hissettiğiniz sakin, sessiz ve huzurlu bir mekan seçin. Astral yolculuk için bulunduğunuz mekandaki perdeleri çekin, saat gibi rahatsız edici seslerden kurtulun.

SİZİ RAHATSIZ EDECEK TÜM UNSURLARDAN ARININ

Üzerinizde bulunan takı vb. şeyleri çıkarın. Vücut ısınızı korumak şartıyla kıyafetlerinizi de çıkarabilirsiniz. Bedeninizi tamamen rahatlattığınızda koltuğa, yatağa ya da sizi rahatsız etmeyecek bir zemine uzanın. Astral seyahat konusunda deneyimli olanlar, kişinin kafasını kuzey tarafta tutacak şekilde uzanmaları gerektiğini söylüyorlar. Astral seyahat yaparken yalnız olmak çok önemli. Odaya giren herhangi biri hızlı bir şekilde odağınızı bölecektir. Bu sebeple yalnız olmayı tercih etmelisiniz. Bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatmanın tam sırası!

Uzandıktan sonra gözlerinizi kapatın ve kafanızdaki farklı düşünceleri yavaş yavaş susturmaya geçin. Bedeninize ve bilincinize odaklanın. Bedeninizi sıkmayın. Kendinizi rahatlatmak için derin nefesler alın, verin. Kaslarınızı gevşetin. Ayak parmaklarınızdan baş ucunuza kadar tüm kaslarınıza odaklanın. Zihninizde bunların hepsinin gerçek anlamda rahatladığını ve gevşediğini düşünün.

Vücudunuzu rahatlattıktan sonra nefesinize odaklanın. Ağzınızı hafif bir şekilde aralık bırakın ve derin nefes alın. Bilinciniz açık kalırken vücudun ve zihnin uyumasını sağlayın. Kendinizi olabildiğince gevşetin. Bunun için hipnotik duruma ulaşmak önemli. Hipnotik durumu gerçekleştirmek için bu yolları deneyebilirsiniz:

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Gözleriniz kapalı bir şekilde sadece bedeninizi düşünün ve odaklanın. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmeyin.

Gözleriniz kapalıyken vücudunuzun her bir noktasına tek tek odaklanın. Fiziksel olarak hareket etmeyin. Zihninizi el ve ayak parmaklarınızda gezdirin.

Zihninizle başınızı, kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirin. Odağınız zihin yoluyla tüm vücudunuzu hareket ettirmekte olmalı.

Zihinle vücudunuzu hareket ettirmeye odaklandığınız bu süreçte titreşime girmek son derece önemli. Ruh bedenden geçici süreliğine ayrılırken farklı dalgalar halinde gelen duygu titreşimleri ortaya çıkabilir. Bunun için korkmayın. Korku başladığı an astral yolculuk yarım kalır. Zihin yoluyla vücudunuzun ayağa kalktığını düşünün.

Bedeniniz ayağa kalksın. Odanın içinde yürüyün, birkaç adım attıktan sonra yerde yatan bedeninize bakın. Odanın içinde kendinizi tamamiyle yatar pozisyonda görebiliyorsanız başardınız!

İlk astral yolculuklarınızda odanın dışına çıkmamaya özen gösterin. Birkaç pratikten sonra kararınızı vererek ruhunuzu dolaştırabilirsiniz. Astral yolculuktan dönmek istediğinizde ise sadece bu düşünceye odaklanın ve ruhunuzun bedeninizin içine girdiğini imgeleyin.

Astral yolculukta bu aşamaya gelmek kolay değildir. Başta da söylediğimiz gibi bol sabır, ciddiyet ve pratik gerektirir. Karar verdikten sonra zihninizin ve bedeninizin de bu duruma tamamiyle hazır olması gerekir. İlk zamanlarda bedeninizi kaldırmakta zorlanıyorsanız bunun yerine öncelikle elinize, kolunuza ya da bacağınıza odaklanarak hareket ettirmeye çalışın. Birkaç pratik sonrası tüm bedeni kaldırmak için odaklanabilirsiniz.

Astral seyahatte bedeninizin havalandığına odaklandığınız an nefes alıp vermeyi düzenli bir şekilde devam ettirmeyi unutmayın.

ASTRAL SEYAHAT TEKNİKLERİ

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Astral seyahate çıkmak için bazı teknikler bulunur. Bunlar; nefes tekniği, imgeleme ve gevşeme tekniğidir. Astral seyahat teknikleri arasında en kolay olanı nefes tekniğidir. Nefes tekniğinde hızlı bir şekilde hareket etmeden, panik yapmadan yavaş ve sakin bir şekilde nefes alıp verilmelidir. Alınan nefes parça parça değil, bütün bir şekilde (5 saniye) kontrollü olarak verilmelidir.

İmgeleme tekniği ise hazırlık aşamasının en başından beri kullanılan bir tekniktir. Bedenin hareket ettiği zihin yoluyla imgelenir. Hayal gücü sayesinde ruhun bedenden geçici bir süre ayrılması sağlanır.

Gevşeme tekniği ise vücudun kasılmasını önlemek için yapılmalıdır. Ayak parmaklarından boyun bölgesine kadar kasların kasılmadan sakin ve rahat pozisyonda kalmasına yardımcı olur. Astral seyahat için vücudun rahat pozisyonda kalması şarttır.

ASTRAL SEYAHAT YAPANLAR DENEYİMLERİNİ ANLATIYORLAR

Astral seyahat gerçekleştirenler yaşadıklarını ‘rüya gibi’ şeklinde tanımlayabiliyorlar. Astral seyahat yapanlar, deneyimlerini aktarırken temelde korkudan arınılması gerektiğinin altını çiziyor. Odaklanmanın ve hazırlık aşamasının son derece önemli olduğunu belirten deneyimli kişiler, birkaç pratik sonrası kıtalararası yolculukların bile mümkün olduğunu söylüyor.

İlk astral seyahat uygulamasında bedenin yanından ayrılmaması gerektiği belirtiliyor. Astral seyahat gerçekleştirenler birkaç pratik sonrası sevdiklerinin yanına gittiğini, daha önce görmedikleri yerleri keşfettiklerini iddia ediyorlar. Öyle ki astral seyahat aracılığıyla başkalarının rüyalarına girdiklerini iddia edenler bile var.

ASTRAL SEYAHAT TEHLİKELERİ

Astral seyehati deneyimlemiş kişiler, bu eylemin bir tehlikesinin olmadığını anlatıyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Astral seyahat sırasında boyut değiştirildiği için farklı varlıklarla karşılaşılabilir. Ancak bu aşamada kesinlikle korkuya kapanılmamalı. Unutmayın ki istediğiniz zaman kendinizi telkin ederek ruhunuzu bedeninize geçirebilirsiniz. Astral seyahatin tehlikesi olmasa bile heyecan yarattığı bir gerçek. Aşamaları bile bizim tüylerimizi diken diken yapmaya yetti!

ASTRAL SEYAHAT GÜNAH MI?

Astral seyahat konusu hakkında en çok sorulan sorulardan biri de astral seyahat günah mı sorusu. Bu soru Diyanet’e sorulmuş ve şöyle bir açıklama gelmiş:

“Meseleye Parapsikoloji İlmi açısından bakacak olursak, İslam dini sırf bilimsel saiklerle işin özünü kavramaya matuf çalışmaları uygun görür. Eğer böyle bir astral seyahatle insanlığa hizmet ve bilimsel gelişmelere katkı sağlanacaksa, İslam öğretisinin ön gördüğü ahlaki ilkeler çerçevesinde, müslümanların da bundan geri kalmaması gerekir.”

ASTRAL SEYAHAT MÜZİKLERİ

Astral yolculuk gerçekleştirmek için sessiz ve sakin ortamlar tavsiye edilir. Bu süreçte müzik dinlemekten kaçınmak en doğrusu olacaktır. Ancak odaklanmak için müzik dinlemeyi tercih ediyorsanız bunun için hareketli olmayan, sakin, dinlendirici, doğa seslerinin yer aldığı, odaklanmayı artıracak meditasyon müziklerini tercih edebilirsiniz. Astral seyahat yapanların tavsiyesi ise sesin olmadığı bir ortamda odaklanmanın sağlanmasıdır.

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