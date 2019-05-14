Astral Seyahat'ten yeni fragman

Fragmanı izleyicileriyle buluşan, Hasan Gökalp yönetmenliğindeki korku filmi Astral Seyahat filminin konusu ise şöyle: Üç yakın arkadaş olan Aslı, Ece ve Çiğdem, son zamanlarda astral seyahat ile ilgilenmeye başlar. Dünyada popüler olan astral seyahati deneyimlemek isteyen genç kızlar, bir süre uğraştıktan sonra sonunda amaçlarına ulaşır. Ruhlarını bedenlerinden ayırmayı başaran kızlar, dünyanın farklı noktalarında ruhları ile yaptıkları keşiflerle büyülenirler.
Yaşadıkları deneyimden sonra sık sık astral seyahat yapmaya başlayan kızlar bir gün hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalır. Astral seyahati sırasında paranormal olaylar yaşayan Aslı, bu durumun etkisinden çıkamaz. Üstelik gördükleri ve yaşadığı korku sadece onu etkilemez, yaşananlara bir süre sonra Ece ve Çiğdem de dahil olur. Bir cinin musallat olmasıyla kara büyünün etkisi altına giren genç kızların, kendilerini cinden kurtarmak için tekrar astral seyahet etmesi gerekecektir. Aslı, Ece ve Çiğdem, kendilerine musallat olan cinlerden ve etkisi altına girdikleri büyüden kurtulmayı başarabilecek midir?
Korku türündeki metafizik temalı Astral Seyahat filminin yönetmen koltuğuna, Kafir ve Lanetli Anahtar filmleriyle korku sineması hayranları tarafından tanınan Hasan Gökalp otururken filmin oyuncu kadrosunda Pervin Abiyeva, Büşra Acar, Kübra Kılınçkaya, Çağdaş Tekelioğlu, Murat Dada gibi isimler yer alıyor. Korku türündeki Astral Seyahat filmi izleyicileriyle 31 Mayıs tarihinde buluşmak için gün saymaya devam ediyor.
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