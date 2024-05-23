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Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi! Şimdi gözler Fenerbahçe ve Galatasaray tahminine çevrildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.05.2024 23:04
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Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 11. kez bu organizasyonda mutlu sona ulaşmış oldu. Siyah-beyazlıların bu zaferi sonrası sosyal medyada bir süredir gündem olan Astrolog Meral Güven'in tahmini akıllara geldi. Haftalar önce Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ifade eden Astrolog Meral Güven, ligin son maçında Galatasaray'ın yenilip, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemişti.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.

ASTROLOG MERAL GÜVEN'DEN YENİ ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

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Haftalar önce yaptığı tahminle Beşiktaş'ın kupayı alacağını ifade eden Meral Güven'in tahmininin yine çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.

"ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLACAK"

Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe'nin de şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, sarı-lacivertlilerin ligin son haftasında kazanıp, Galatasaray'ın Konya'ya yenileceğini ifade etti. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 yıl üst üste şampiyon olacağını da söylemişti...

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