Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi! Şimdi gözler Fenerbahçe ve Galatasaray tahminine çevrildi...

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.

ASTROLOG MERAL GÜVEN'DEN YENİ ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Haftalar önce yaptığı tahminle Beşiktaş'ın kupayı alacağını ifade eden Meral Güven'in tahmininin yine çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.

"ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLACAK"

Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe'nin de şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, sarı-lacivertlilerin ligin son haftasında kazanıp, Galatasaray'ın Konya'ya yenileceğini ifade etti. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 yıl üst üste şampiyon olacağını da söylemişti...





