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Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Icardi şov! Ali Koç yazan formayı giydi, 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.05.2024 06:27
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Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Okan Buruk'un öğrencilerini Florya'da sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Şampiyonluk kutlamalarına yıldız futbolcu Mauro Icardi damga vurdu. Icardi; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yazan formayı giydi, 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, rekorlar kırdığı 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği son hafta mücadeleleri 20.45'te sona ererken; Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar 24. kez ligi zirvede bitirdi. Son iki sezondur üst üste 2. kez şampiyon olan Okan Buruk'un öğrencileri, gece saatlerinde İstanbul'a döndü.

FLORYA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Şampiyonluğun ilan edilmesiyle sokaklara dökülen Galatasaray taraftarı, Florya'ya akın etti. Futbolcuları büyük bir coşkuyla karşılayan taraftarlar, her yeri sarı-kırmızıya boyadı.

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar arasındaki coşku uzun süre devam etti. Galatasaray'dan o anlara dair paylaşım geldi.

ICARDI BAYRAK ASTI

Mauro Icardi, Galatasaraylı taraftarların kendisi için hazırladığı ve general olarak resmedildiği bayrağı tribüne geri atmadı. Mauro Icardi, balkon demirlerine bayrağı astı.

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'ALİ KOÇ' YAZAN FORMAYI GİYDİ

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu formayı giydi.

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'FENER AĞLAMA' TEZAHÜRATI

Florya'da gerçekleştirilen kutlamalarda Mauro Icardi'den ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme geldi. Yıldız futbolcu, çalan şarkı sonrası 'Fener ağlama' tezahüratları yaptı.

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