MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti! Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanmaktan vazgeçti

Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti! Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanmaktan vazgeçti

05.01.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı’nın boşanma davasında yeni gelişme yaşandı. Futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak “Beni aldatıyorsun” diye kendisine baskı yapan eşine boşanma davası açmıştı. Boşanma aşamasında olan çift, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde barışmıştı. Özer Hurmacı ve eşi barışmalarını resmiyete dökerek açtıkları davalardan feragat etti.

Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti! Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanmaktan vazgeçti

Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrika'ın haberine göre; eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.

Hurmacı çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından barıştıklarını duyurdu.

Çift, mahkemeye başvurarak karşılıklı açtıkları Boşanma davalarından ve katılma alacağı davasından vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sundu.

Feragat dilekçesini inceleyen mahkeme, çiftin boşanma davasını reddetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! 144 promil alkollü çıktıBerkay Ateş'in olaylı gecesi! 144 promil alkollü çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karar Resmî Gazete'de! Devlet katkısı 5 eğitim yılı daha uzatıldı

Karar Resmî Gazete'de! Devlet katkısı 5 eğitim yılı daha uzatıldı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Şef ceketini giymeyi başardı! MasterChef'te 2. finalist belli oldu

Şef ceketini giymeyi başardı! MasterChef'te 2. finalist belli oldu

Anneanne okulu bastı! ‘Kafanı kıracağım müdür gibi senin’

Anneanne okulu bastı! ‘Kafanı kıracağım müdür gibi senin’

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

Cezadan sonra ilk defa konuştu: "Muhafazakarlar da muhalifler de..."

Cezadan sonra ilk defa konuştu: "Muhafazakarlar da muhalifler de..."

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.