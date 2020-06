ASÜ Up Great, geliştirdiği İHA’yı Rektör Şahin’e anlattı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında destek almaya hak kazanan “ASÜ Up Great” takımı, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile görüşerek İHA’yı anlattı.

Son derece kıymetli bir alanda ekibin önemli bir başarıya imza attığını ve dikkat çeken bu başarının tüm şehri gururlandırdığını söyleyen ASÜ Rektörü Şahin, “Ülkemiz son yıllarda İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında oldukça önemli bir mesafe aldı ve alıyor. Gençlerin fikirleri bu alandaki gelişmelere farklı bir boyut ve nitelik kazandırıyor. ASÜ Up Great Takımının elde ettiği başarı bir yanıyla üniversitemizi, diğer yanıyla da ülkemizi ilgilendiriyor. Bu alanda atılan her adımın ne denli kıymetli olduğunu biliyor ve ekibimizi destekliyoruz. 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında, Gaziantep’te düzenlenecek olan ’TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ kapsamındaki yarışmada da ekibimize başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette, ASÜ Up Great Takımı “Sabit Kanat” kategorisinde geliştirdikleri İHA’ya, geliştirme sürecine ve yeni fikirlere dair bilgiler aktardı.