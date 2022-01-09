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Asuman Dabak kimdir, aslen nereli ve evli mi? Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında?

09.01.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda ile Omuz Omuza programının konuğu olan Asuman Dabak'ın hayatı merak konusu oldu. "Yeşil Ravioli" yapmaya çalışan oyuncunun yaşına, memleketine ve hayatına dair bilgiler sorgulanıyor. Peki Asuman Dabak kimdir, aslen nereli, evli mi ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Asuman Dabak kimdir, aslen nereli ve evli mi? Arda ile Omuz Omuza konuğu Asuman Dabak kaç yaşında?

Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programına bugün Asuman Dabak konuk oldu. Hayatı araştırılan başarılı oyuncu Asuman Dabak, Turizm ve Otelcilik Bölümü'nde eğitim almıştır. Peki Asuman Dabak kimdir, aslen nereli?

ASUMAN DABAK KİMDİR?

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya gelen Asuman Dabak, Turizm ve Otelcilik okumuştur. Oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle beraber tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçmiştir. Sonrasında sinema ve dizi filmlerde rol almış ve seslendirme üzerine çalışmalar yapmıştır.

Televizyonda Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi toplamıştır. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan oyuncu, Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurmuştur. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy göstermiştir.

2007 senesinde yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiştir. Hastalığı sebebiyle oyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istemektedir. Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştiren Asuman Dabak ilk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırmıştır. Asuman Dabak, 2014 senesinin Aralık ayında "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Serkan Şenalp, Nurana Bagieva ile birlikte rol almıştır.

Asuman Dabak'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başlamıştır. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alıyor.

ASUMAN DABAK EVLİ Mİ?

2007 senesinde çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlenmiştir. Dabak'ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştır. Çift 2014 yılında boşanmıştır ve oyuncunun Tuğberk Dabak adında bir erkek evladı vardır.

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Asuman Dabak
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