Asuman Dabak Tutunamayanlar dizisine katıldı! İşte Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosu

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak’ın da rol aldığı dizi 60 dakika olarak seyirciyle buluşacak.



Tutunamayanlar dizisi 60 dakika olarak ekrana gelecek. Kısa sürede büyük uyum yakalayan kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandıran dizi, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.



Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de.

