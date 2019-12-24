MAGAZİN

Asuman Dabak Tutunamayanlar dizisine katıldı! İşte Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2019 20:26 | Son Güncelleme

İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in TRT1 için hazırladığı “Tutunamayanlar” dizisinin çekimleri tam gaz sürüyor. Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, absürt komedi dizisinin kadrosuna son olarak Asuman Dabak katıldı.

Asuman Dabak Tutunamayanlar dizisine katıldı! İşte Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosu

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak’ın da rol aldığı dizi 60 dakika olarak seyirciyle buluşacak.

asuman
Tutunamayanlar dizisi 60 dakika olarak ekrana gelecek. Kısa sürede büyük uyum yakalayan kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandıran dizi, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Tutunamayanlar 2
Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Sefirin Kızı yeni bölümden çarpıcı fragmanSefirin Kızı yeni bölümden çarpıcı fragman
Kadın'da kim vuruldu? Bahar'ı yıkan olayKadın'da kim vuruldu? Bahar'ı yıkan olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asuman Dabak Tutunamayanlar

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serkan Çayoğlu Yeni Hayat dizisiyle ekrana dönüyor!

Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi!

Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare ve Sancar Montenegro'da

Sefirin Kızı yeni bölümden çarpıcı fragman

Kadın dizisi 77. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Kadın'da kim vuruldu? Şirin mi yoksa Arif mi?

Kadın'da kim vuruldu? Bahar'ı yıkan olay

Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı! Agah'ı yıkan Nedim ve Cenk hesaplaşması! Zalim İstanbul 24. son bölüm izle

Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!

Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı! Ender'den Leyla'ya çıplak fotoğraf tuzağı! Yasak Elma 62. son bölüm izle

Yasak Elma'da çıplak fotoğraf tuzağı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şule ve Kuzey boşanacak mı?

Kuzey Yıldızı'nda Şule ve Kuzey boşanıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.