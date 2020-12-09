Asur Kalesi'nin asırlık tünelleri turizme kazandırılıyor

Görevlendirme yapılan Eğil Belediyesince, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun (defnedilmiş) olduğuna inanılan, manevi iklimin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçede, Asurlular zamanında yapıldığı değerlendirilen Asur Kalesi'ndeki 3 tünelden kapalı olan iki tünelin açılması amacıyla hazırlanan proje, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunuldu.

Asur Kalesi'nde bulunan 3 tünelden ikisiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, çalışmalarla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri aldıklarını ve temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Temizlik çalışmasının ardından başka projelerinin de olduğunu kaydeden Arslan, "İnşallah yakın zamanda buranın insanlarımızın hizmetine sunulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yapmış olacağız. Bu çalışmanın ilk ayağıdır. Burası çok kadim bir kale, milattan önce 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu kalenin bize çok farklı değerler sunacağını, Mezopotamya'nın kültürünü bize sunacağını biliyoruz" dedi.

"ASUR KALESİ BUGÜNE KADAR POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYAMADI"

Kalenin çevresinde kazı yapmayı planladıklarını ifade eden Arslan, kalenin çevresinde de ilkbaharda Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinler dahilinde bir kazı çalışması başlatmayı düşündüklerini kaydetti.

Kazı çalışmasının ardından çevre düzenlemesi yapmayı planladıklarını bildiren Arslan, "Burada en büyük değerimiz ziyaretlerimiz. İki büyük peygamberin meftun olduğu bir noktadayız. Kalemizle ziyaret noktasını aynı noktaya toplamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çevre düzenlemesi ve gezi alanı çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.