YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. "Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı

"Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı

MERSİN HABERLERİ  | 10.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ’İmece Mutfak’ kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlendiği ’Aşure Etkinliği’ni Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdi.Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu Sözcüsü Serap Kerimoğlu, aşurenin dayanışma ve paylaşmanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.Kerimoğlu, “İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan ’Aşure Günü’nde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapmak adına bu etkinliği düzenledik.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ’İmece Mutfak’ kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlendiği ’Aşure Etkinliği’ni Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdi.
Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu Sözcüsü Serap Kerimoğlu, aşurenin dayanışma ve paylaşmanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Kerimoğlu, “İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan ’Aşure Günü’nde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapmak adına bu etkinliği düzenledik. Pandemiden dolayı bu yıl etkinliğimizi dışarıya kapalı organize ettik. Hayırseverlerin bağışladığı ürünleri bir araya getirerek görevli arkadaşlarımızla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak aşuremizi pişirdik. Aşuremizi Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu’nun çalışmalarını ve faaliyetlerini yürüttüğü Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde büyük bir titizlikle pişirerek aynı titizlikle Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi(ZİÇEV) -Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören zihinsel yetersiz çocuklarımıza eğitim gördükleri merkezde ikram ettik. Etkinliğimize destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz. Aşure Günü’nün tüm dünyaya sevgi, barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ederiz" dedi.
Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubes-Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ idarecileri ve eğitmenleri Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu’na düzenlediği ’Aşure Etkinliği’nde zihinsel yetersiz çocukları unutmadıkları için teşekkür etti.
Etkinlik, memnuniyet duyguları ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı

Mersin Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:43
İkindi
16:17
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Irmak Eczanesi
Akdeniz
Emek Eczanesi
Mezitli
Özgür Demır Eczanesi
Mezitli
Akça Eczanesi
Toroslar
Örge Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.