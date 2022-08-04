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AŞURE TARİFİ! En pratik ve lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri nedir? Aşure ne zaman yapılır, püf noktaları nelerdir?

04.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure tarifi, Muharrem ayının başlamasıyla birlikte sık sık sorgulanmaya başladı. Muharrem ayında ibadetlerini gerçekleştiren birçok Müslüman vatandaş, aşure günü hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Birçok baklagiller ve kuruyemişle yapılan bu tarif damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Peki aşure nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Aşurenin en pratik ve lezzetli tarifinin yapılışı ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz.

AŞURE TARİFİ! En pratik ve lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri nedir? Aşure ne zaman yapılır, püf noktaları nelerdir?

Muharrem ayında birçok Müslüman vatandaş oruç, namaz gibi ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu ay aynı zamanda aşure yapılıp dağıtılır, paylaşma ve kardeşlik bağları güçlenir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlandı. Bu ayla beraber aşure günü ve aşure tarifi de gündeme geldi. Muharrem ayında dağıtılacak en lezzetli aşure tarifi merak ediliyor. Ana malzeme olarak buğday, pirinç, kuru fasulye, nohut, şeker ve su kullanılan aşure tarifine hangi malzemenin ne zaman konacağı aşurenin lezzeti açısından önemli. Peki aşure tarifinin malzemeleri nelerdir? En pratik, en lezzetli aşure tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Bu yıl aşure günü 8 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

aşure dua

AŞURE YAPIMI İÇİN MALZEMELER (40 KASELİK)

-1 kilogram aşurelik buğday
-1/2 kilogram nohut
-1/2 kilogram kuru fasulye
-400 gram kuru kayısı
-500 gram kuru üzüm
-1/2 su bardağı süt
-7 su bardağı toz şeker
-75 gram kuş üzümü
-50 gram çam fıstığı
-1 kase fındık

EN PRATİK AŞURE TARİFİ

-Aşurelik buğdayı 1 gece önceden tertemiz yıkayıp düdüklü tencerede kısık ateşte 15-20 haşlayalım. Ve kapağı kapalı şekilde bekletelim.

-Kuru fasulye ve nohutu da 1 gece önceden ayrı kaplarda suda bekletelim. Ertesi gün nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı düdüklüde haşlayın.

-Aşureyi yapmadan 1-2 saat önceden kuru üzüm kuş üzümü ve kayısıyı ayrı kaplarda kaynar suda bekletelim.
-Büyük bir tencereye geceden suyunu ceken aşurelik buğdayı alalım. Ve içerisine üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edelim.

-Fokurdamaya başlayınca içerisine şekerini ekleyelim. Biraz da o şekilde kaynayınca nohutu, kuru fasulyeyi, iyice yıkanmış küp küp doğranmış kayısı, kuş üzümü, kuru üzümü, fındık ve fıstığı ekleyin.

-Büyük bir tencereye geceden suyunu ceken aşurelik buğdayı alalım. Ve içerisine üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edelim.

-Fokurdamaya başlayınca içerisine şekerini ekleyelim. Biraz da o şekilde kaynayınca nohutu, kuru fasulyeyi, iyice yıkanmış küp küp doğranmış kayısı, kuş üzümü, kuru üzümü, fındık ve fıstığı ekleyin.

-Kaselerde dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

aşuree

AŞURE TARİFİ PÜF NOKTALARI

-Aşure bol malzemeli ve çok su isteyen bir yiyecek olduğu için, pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçmelisiniz.

-İncir eklemek isteyenler ise; son aşamada eklemelidir; çünkü incir aşurenin rengini bir miktar koyulaştırma özelliğine sahiptir.

-İnciri daha önce ekleyenler aşure tenceresinin içine bir miktar süt eklerse; rengini açmak için harika bir yöntemi denemiş olurlar. Ayrıca aşureye kıvam vermek için de süt eklenebilir.

-Karanfil eklemek istediğinizde, aşureyi pişirmeden önce birkaç adet karanfili 1 fincan suda kaynatıp bu suyu ekleyebilirsiniz.

-Aşure kısık ateşte yapılmalıdır. Kısık ateşte ağırdan pişen aşure daha lezzetli bir tat verecektir.


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