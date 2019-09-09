Aşure yiyerek nasıl kilo verilir?

Dünya mutfağında üstün başarılarıyla adının altın harflerle yazdıran ünlü şef Rüzgar Sünbül, sayı olarak 10 anlamına gelen aşurenin içerisine konulan malzemeleri tek tek inceledi. "Aşurenin olmazsa olmazı fasulye ve nohut, aslında genel olarak harika birer lif ve protein kaynağıdırlar. Ancak, sindirimi zor olan bazı şekerler barındırdıklarından şişkinlik yapabilirler. Kuru meyvelerden besleyici özelliği sayesinde gün içerisinde ihtiyacımız olan gerekli enerjiyi sağlar. Beta - karoten yönünden zengin olan kayısı, kalsiyum, silisyum, fosfor gibi mineralleri de içerisinde barındırır.”

Heyecanla beklediğimiz ve gelmesiyle aile, komşu ve dostluk bağlarının gelişmesini sağlayan Aşure Günü’nün sağlığımız açısında oldukça önemli etkileri vardır. Aşure, vücut ve kemik gelişimini destekler. Cildi güzelleştirir. Demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller, protein, E ve B vitamini içeren fındık, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan doymamış yağ açısından da zengindir.

GÜNDE BİR KASE AŞURE

Bunlar birkaç örnek aşurenin içindeki ürünler aslında, hem vitamin deposudur hem de besleyici tok tutucu özelliği vardır. Diyet yapanlar için günde bir kase aşure akşama kadar tok tutmaya da yeterli gelir. Böylece pahalı spor salonları yerine aşureyi tercih edebilirsiniz.



