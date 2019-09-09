YEMEK

Aşure yiyerek nasıl kilo verilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Muharrem ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş sardı. Müslüman aleminin milat kabul ettiği ve hicretin 10. gününe denk gelen Aşure Günü sonunda geldi çattı. Aşure, tarihsel süreçteki anlamının yanı sıra, içine konulan malzemelerle tam bir diyet tatlısı olma özelliği taşır.

Aşure yiyerek nasıl kilo verilir?

Dünya mutfağında üstün başarılarıyla adının altın harflerle yazdıran ünlü şef Rüzgar Sünbül, sayı olarak 10 anlamına gelen aşurenin içerisine konulan malzemeleri tek tek inceledi. "Aşurenin olmazsa olmazı fasulye ve nohut, aslında genel olarak harika birer lif ve protein kaynağıdırlar. Ancak, sindirimi zor olan bazı şekerler barındırdıklarından şişkinlik yapabilirler. Kuru meyvelerden besleyici özelliği sayesinde gün içerisinde ihtiyacımız olan gerekli enerjiyi sağlar. Beta - karoten yönünden zengin olan kayısı, kalsiyum, silisyum, fosfor gibi mineralleri de içerisinde barındırır.”

Heyecanla beklediğimiz ve gelmesiyle aile, komşu ve dostluk bağlarının gelişmesini sağlayan Aşure Günü’nün sağlığımız açısında oldukça önemli etkileri vardır. Aşure, vücut ve kemik gelişimini destekler. Cildi güzelleştirir. Demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller, protein, E ve B vitamini içeren fındık, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan doymamış yağ açısından da zengindir.

GÜNDE BİR KASE AŞURE

iStock-451067521 (1)

Bunlar birkaç örnek aşurenin içindeki ürünler aslında, hem vitamin deposudur hem de besleyici tok tutucu özelliği vardır. Diyet yapanlar için günde bir kase aşure akşama kadar tok tutmaya da yeterli gelir. Böylece pahalı spor salonları yerine aşureyi tercih edebilirsiniz.


Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Canan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyorCanan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor
Tam 500 yıldır pişiriliyor!Tam 500 yıldır pişiriliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure aşure faydaları aşure günü aşure haftası

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Jet Sosyete hayranlarına müjde!

Jet Sosyete hayranlarına müjde!

Lauren Goodger dekoltesiyle olay oldu!

Lauren Goodger dekoltesiyle olay oldu!

Diriliş Osman dizisine damga vurmaya hazırlanıyor!

Diriliş Osman dizisine damga vurmaya hazırlanıyor!

Maskeli kostümüyle Harbiye'yi salladı!

Maskeli kostümüyle Harbiye'yi salladı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 6 lira, her derde deva

Çocuk sahibi olmak isteyenler torba torba alıyor

Canan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor

Canan Karatay: Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor

Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor

Tam 500 yıldır pişiriliyor!

Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti nohut dürümü

Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti: Nohut dürümü

Karatay Diyeti'nin olmazsa olmazları nelerdir?

Karatay Diyeti’nde bu kurallara uyanlar hem zayıflıyor hem sağlık kazanıyor

Toroslardan gelen lezzet: Deri peyniri

Toroslardan gelen lezzet: Deri peyniri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.