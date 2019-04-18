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ASUS, 21 Red Dot ürün tasarımı ödülü kazandı

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TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

ASUS bugün, ürün tasarımlarıyla 21 adet Red Dot ödülü kazandığını duyurdu. Şirket böylece bir yıl içinde kazanılan Red Dot ödülü sayısında kendi rekorunu kırmış oldu.

ASUS, 21 Red Dot ürün tasarımı ödülü kazandı

“ASUS’un bu yıl da bu prestijli ödüllere layık görülmesinden dolayı çok mutluyum,” diyen ASUS Baş Tasarımcısı Mitch Yang, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her yıl daha fazla sayıda Red Dot ödülüyle rekorlar kırmayı sürdüren ASUS ekibi, İnanılmazın Peşinde koşan inovasyon ruhumuzu ve müşterilerimize en iyi ürün ve deneyimleri sunma arzumuzu açıkça gözler önüne seriyor.”

Red Dot CEO’su Prof. Dr. Peter Zec, “Ödül kazananları başarılarından ötürü tebrik ederim. Jürinin sıkı kriterlerini karşılayabilen bu ürünler ödül kazanmayı hak eden kalitede tasarımlara sahip olduklarını kanıtladı. Ödüllü ürünler tasarım sektöründeki temel eğilimleri belirlemelerinin yanı sıra gelecekte nelerle karşılaşacağımız konusunda da fikir veriyorlar,” dedi.

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Red Dot Ürün Tasarımı Ödülleri, dünyanın en büyük tasarım yarışmalarından biri. 2019’da 55 ülkeden tasarımcılar ve üreticiler 5.500’den fazla ürünle bu yarışmaya katıldı. Farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluşan uluslararası jüri 60 yıldan fazla süredir her sene toplanarak, adayları günler süren sıkı değerlendirmelerden geçirip en iyi tasarımları seçiyor. Ürünler inovasyon, işlevsellik, kalite, dayanıklılık ve ergonomi açılarından inceleniyor.

Kazanan ürünler 3 Temmuz - 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Essen, Almanya’daki Red Dot Tasarım Müzesi’nde düzenlenecek özel bir sergide gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
asus bilgisayar red dot ödülü

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