Asus ProArt neler sunuyor?

Dünyanın 1200 nit maksimum parlaklık ve mini LED arka ışıklandırmaya sahip ilk 32 inç 4K HDR monitörü olan ASUS ProArt PA32UCX; 1000’den fazla ışık kısma bölgesinin yanı sıra HLG ve HDR-10’un da dahil olduğu çok sayıda HDR biçimine verdiği destek sayesinde en koyu siyahlar ve en parlak beyazları oluşturup çok daha ayrıntılı görüntüler sunabiliyor.

Gerçek 10-bit renk ve DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 ve Adobe RGB renk gamlarını destekleyen quantum-dot teknolojisine sahip olan PA32UCX; iki adet Thunderbolt 3, DisplayPort ve üç HDMI 2.0 bağlantı noktasıyla stüdyo işlerine yönelik zengin seçenekler sunuyor.

ProArt PA27UCX özellikleri

ASUS, mini LED teknolojisine sahip yeni 27 inç 4K monitörü olan ProArt PA27UCX’i de tanıttı. 1000 nit maksimum parlaklık sunan modelde 576 adet dinamik ışık kısma bölgesi yer alıyor.

HLG ve HDR-10’un da dahil olduğu birçok biçimde etkileyici HDR performansı sunan ProArt PA27UCX, gerçek 10-bit renk desteğinin yanı sıra DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 ve %99,5 Adobe RGB renk gamlarını kapsıyor. ASUS ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi gelişmiş renk doğruluğu ve bütünlük sunarken; DisplayPort 1.2, çift HDMI, USB-C ve dört adet USB 3.0 girişi de ProArt PA27UCX’in her tür modern sisteme kolayca entegre edilebilmesini sağlıyor.