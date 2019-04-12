Asus ProArt neler sunuyor?

Dünyanın 1200 nit maksimum parlaklık ve mini LED arka ışıklandırmaya sahip ilk 32 inç 4K HDR monitörü olan ASUS ProArt PA32UCX; 1000’den fazla ışık kısma bölgesinin yanı sıra HLG ve HDR-10’un da dahil olduğu çok sayıda HDR biçimine verdiği destek sayesinde en koyu siyahlar ve en parlak beyazları oluşturup çok daha ayrıntılı görüntüler sunabiliyor.
Gerçek 10-bit renk ve DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 ve Adobe RGB renk gamlarını destekleyen quantum-dot teknolojisine sahip olan PA32UCX; iki adet Thunderbolt 3, DisplayPort ve üç HDMI 2.0 bağlantı noktasıyla stüdyo işlerine yönelik zengin seçenekler sunuyor.
ASUS, mini LED teknolojisine sahip yeni 27 inç 4K monitörü olan ProArt PA27UCX’i de tanıttı. 1000 nit maksimum parlaklık sunan modelde 576 adet dinamik ışık kısma bölgesi yer alıyor.
HLG ve HDR-10’un da dahil olduğu birçok biçimde etkileyici HDR performansı sunan ProArt PA27UCX, gerçek 10-bit renk desteğinin yanı sıra DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 ve %99,5 Adobe RGB renk gamlarını kapsıyor. ASUS ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi gelişmiş renk doğruluğu ve bütünlük sunarken; DisplayPort 1.2, çift HDMI, USB-C ve dört adet USB 3.0 girişi de ProArt PA27UCX’in her tür modern sisteme kolayca entegre edilebilmesini sağlıyor.
4K (3840 x 2160) çözünürlüklü ve 21,6 inç boyutundaki ASUS ProArt PQ22UC OLED taşınabilir monitör, HLG ve HDR-10 biçimlerinde HDR teknolojisine destek veriyor. Olağanüstü kontrast ve ayrıntılı görüntülerle birlikte doğru renk üretimi için tasarlanan ürün, fotoğrafçılar, video editörleri ve renk doğruluğunun kritik önem taşıdığı işlerle uğraşan profesyonel içerik üreticilerinin ofis dışındayken bile istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanıyor.
Micro HDMI ve çift USB-C girişinin yanı sıra kolayca çıkabilen standa ve akıllı bir kılıfa sahip olan ProArt PQ22UC, kompakt ve taşınabilir tasarımıyla profesyonellerin istedikleri yerde çalışmasını veya görüntü kalitesinden ödün vermeden çalışmalarını müşterilerine göstermesini sağlıyor.
Kendini aydınlatan milyarlarca bağımsız ve saf RGB piksele sahip gelişmiş OLED panele ve olağanüstü 1.000.000:1 kontrast oranına sahip olan ProArt PQ22UC, %99 DCI-P3 renk gamı kapsama oranıyla koyu siyahlar ve doğru tonda gerçekçi görüntüler oluşturuyor.
204 ppi piksel yoğunluğu sunan 4K çözünürlüklü panel, benzer boyuttaki Full HD monitörlerden %300 daha fazla ekran alanı sağlayarak, kullanıcılara daha geniş çalışma alanı ve inanılmaz ayrıntılı içerikler sunuyor. 0,1 ms’ye ulaşan tepki süresiyle ProArt PQ22UC piyasadaki en hızlı monitör olma unvanına sahip. Hızlı videolar veya diğer hareketli içeriklerde hiçbir bulanıklığın yaşanmadığı inanılmaz bir performans elde ediyor.
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