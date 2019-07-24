Asus ROG Phone 2 hakkında bilmeniz gerekenler

ROG Phone 2, 6.59 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 HZ AMOLED ekran ile geliyor. 19.5:9 en boy oranına sahip olan bu ekranda HDR10, 240 HZ dokunmatik algılama ve DCI-P3 geniş renk gamutu özellikleri yer alıyor. Ekran konusunda Asus oldukça titiz davranmış diyebiliriz.

Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tanıtmış olduğu Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM yer alıyor. 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda Android 9.0 Pie tabanlı Zen UI 6 arabirimi bulunuyor.

Arka tarafta 48 Megapiksel + 13 Megapiksel çözünürlüğünde ön tarafta ise 24 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veren Asus, bu telefonuna tam 6.000 mAH kapasiteli batarya ekleyerek alkışları toplamayı başarıyor.

Soğutma konusunda ise buhar çemberi, bakır ısı dağıtıcısı ve grafit pad üçlüsü, telefonun ısınmasını engelliyor. Bu üçlünün soğutma konusunda oldukça iyi olduğu söyleniyor. Amerika’da 899 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen bu oyuncu telefonu bakalım Türkiye’de satışa sunulacak mı?

Amazon Lord of the Rings oyuncularıyla anlaşmaya başladı

