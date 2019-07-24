Mynet Trend

Asus ROG Phone 2 hakkında bilmeniz gerekenler

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 24.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Asus, geçtiğimiz yıllarda başlayan oyuncu telefonu furyasına, segmente yepyeni bir soluk kazandıracak olan ROG Phone modeli ile giriş yapmıştı. Asus bugün ise ROG Phone ailesinin yeni üyesi ile karşımıza çıktı. ROG Phone 2 olarak isimlendirilen bu telefon, sunduğu özellikler ile piyasanın en hızlı telefonu olacak gibi görünüyor.

Asus ROG Phone 2 hakkında bilmeniz gerekenler

ROG Phone 2, 6.59 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 HZ AMOLED ekran ile geliyor. 19.5:9 en boy oranına sahip olan bu ekranda HDR10, 240 HZ dokunmatik algılama ve DCI-P3 geniş renk gamutu özellikleri yer alıyor. Ekran konusunda Asus oldukça titiz davranmış diyebiliriz.

ROG-Phone-2

Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tanıtmış olduğu Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM yer alıyor. 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda Android 9.0 Pie tabanlı Zen UI 6 arabirimi bulunuyor.

Arka tarafta 48 Megapiksel + 13 Megapiksel çözünürlüğünde ön tarafta ise 24 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veren Asus, bu telefonuna tam 6.000 mAH kapasiteli batarya ekleyerek alkışları toplamayı başarıyor.

Soğutma konusunda ise buhar çemberi, bakır ısı dağıtıcısı ve grafit pad üçlüsü, telefonun ısınmasını engelliyor. Bu üçlünün soğutma konusunda oldukça iyi olduğu söyleniyor. Amerika’da 899 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen bu oyuncu telefonu bakalım Türkiye’de satışa sunulacak mı?

Amazon Lord of the Rings oyuncularıyla anlaşmaya başladı

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
Microsoft açıkladı! Kullanıcılar büyük tehlike altındaMicrosoft açıkladı! Kullanıcılar büyük tehlike altında
Casper Yeni VIA E3 Akıllı Telefonunu Piyasaya SürüyorCasper Yeni VIA E3 Akıllı Telefonunu Piyasaya Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asus rog phone 2

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nintendo, Joy Con’ların çok çabuk bozulması ile suçlanıyor

Nintendo'nun başı dertte!

iOS için gelen yeni özellikler ile Outlook’u kullanmak artık daha kolay

Güncelleme geldi! Kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor

Spider-Man PC’de oynanabilecek

Spider-Man hayranları için müjdeli haber!

Galaxy Note10 ve Note10+ hakkındaki son dedikodular

Samsung'un yeni modelleri 7 Ağustos'ta tanıtılacak

YouTube Music kullanıcılara neler sunuyor?

YouTube Music kullanıcılara neler sunuyor?

Hindistan Ay yarışında 'Ben de varım' dedi

Ay yarışına Hindistan'da katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.