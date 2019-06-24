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Asus ROG Swift PG35VQ: Oyunculara özel monitör

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TEKNOLOJİ  | 24.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Asus bugün yeni monitörünü tanıttı. ROG Swift PG35VQ adındaki bu monitör; 21:9 en-boy oranına ve 35” UWQHD (3440 x 1440) çözünürlükteki HDR panele sahip. FALD teknolojisiyle 512 bağımsız arka LED bölgesi, 500.000:1 kontrast oranı ve DisplayHDR 1000 sertifikası ile 1000 nit parlaklık değeri sunan monitor, NVIDIA G-SYNC Ultimate teknolojisine sahip.

Asus ROG Swift PG35VQ: Oyunculara özel monitör

Overclock edilebilir 200Hz yenileme hızına sahip monitor, 4ms tepki süresi ile dikkat çekiyor.

ROG Swift PG35VQ, overclock edilebilen 200Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresiyle, hızlı hareket eden sahnelerde her zamankinden daha yumuşak ve gerçekçi bir görüntü sunuyor.

ROG Swift PG35VQ, FALD teknolojisiyle LED arka plan aydınlatmasını 512 bölge boyunca dinamik olarak kontrol ederek daha zengin ve doğal görüntü sunarken, karanlık sahneler için çok yüksek kontrast değeri sağlıyor. LED’ler, daha zengin bir görüntü için geniş bir dinamik parlaklık yelpazesi oluşturmak üzere seçici olarak açılıp kapatılabiliyor. DisplayHDR 1000 sertifikalı ROG Swift PG35VQ, her LED bölgesinde en yüksek parlaklıkta 1000 nit değeri elde ederek parlak renkler sunuyor. Quantum-dot teknolojisi, doğru renkli görüntüler sağlıyor ve sinema standardı DCI-P3%90 renk gamını destekliyor. DCI-P3, sRGB’den daha geniş bir renk aralığını mümkün kılarak daha gerçekçi renk üretimine imkân tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ASUS ROG Swift PG35VQ asus

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