Apple’dan iPhone Duo açıklaması geldi! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

Apple’ın yeni iPhone Duo modeli, 23 Ekim Cuma günü satışa çıkıyor. Lansman öncesinde cihazın mağazalardaki bulunabilirliğine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Apple, MacRumors’a yaptığı açıklamada, belirli ülkelerdeki Apple Store mağazalarında randevusuz alışveriş yapmak isteyen müşteriler için sınırlı sayıda iPhone Duo bulundurulacağını bildirdi.

Şirket, iPhone Duo’ya yönelik ön sipariş talebini “olağanüstü” olarak nitelendirirken, stokların cuma günü hızla tükenmesini beklediğini açıkladı.

IPHONE DUO, TÜRKİYE’DE MAĞAZALARDA SINIRLI STOKLA RANDEVUSUZ SATILACAK

Apple’ın açıklamasına göre Türkiye, iPhone Duo’nun lansman gününde mağazalardan randevusuz satın alınabileceği ülkeler arasında yer alıyor. Ancak bu satışlar sınırlı stoklarla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Meksika, Almanya, Hollanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki Apple Store mağazalarında da randevusuz müşteriler için sınırlı sayıda iPhone Duo bulunacak.

İtalya’da ise belirli Apple Store mağazalarında da randevusuz satış yapılacak. Apple, bu mağazaların hangileri olduğunu açıklamadı.

Şirketin MacRumors ile paylaştığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cuma sabahı ekiplerimiz, iPhone Duo’yu ve muhteşem iPhone ürün yelpazemizi bizzat deneyimlemeleri için müşterilerimizi Apple Store mağazalarında karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor. Apple Store mağazalarında randevusuz müşteriler için sınırlı sayıda iPhone Duo bulunacak. Bu devrim niteliğindeki yeni ürünü müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.”

BAZI ÜLKELERDE LANSMAN GÜNÜ RANDEVUSUZ IPHONE DUO SATIŞI YAPILMAYACAK

Apple, tüm ülkelerde aynı satış yöntemini uygulamayacak. Fransa, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Malezya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iPhone Duo, lansman gününde mağazalardan randevusuz satın alınamayacak.

Bu ülkelerdeki müşterilerin, Apple’ın çevrim içi mağazası üzerinden belirli bir saat dilimi için mağazadan teslim alma rezervasyonu yapması gerekecek.

Makao’da ise iPhone Duo yalnızca lansman gününde randevusuz satın alınabilecek ve stoklar sınırlı olacak.

Apple’ın lansman döneminde bazı ülkelerde randevusuz satışları kısıtlamasının nedenleri arasında mağazalardaki kalabalığı kontrol altında tutmak ve yeniden satış yoluyla vurgunculuğu önlemek de bulunuyor.

REZERVASYON BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Apple’ın çevrim içi mağazasında, Apple Store’dan teslim alma rezervasyonları için müşterilerin 24 Ekim Cumartesi günü yeniden kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Bu nedenle iPhone Duo’nun lansman günü olan 23 Ekim Cuma günü mağazadan teslim alma rezervasyonu yapılıp yapılamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Apple’ın açıklaması, iPhone Duo’yu lansman gününde mağazadan randevusuz satın almak isteyen kullanıcıların, bunun mümkün olduğu ülkelerde sınırlı stoklarla karşılaşacağını ortaya koyuyor.

Kaynak: MacRumors