ASUS’un 65 İnçlik 4K Monitörü ROG Swift PG65UQ Türkiye’de!

65 inç boyutunda 4K (3840 x 2160) çözünürlükte bir HDR panele sahip olan ROG Swift PG65UQ, hız aşırtılabilir 144 Hz yenileme hızı, %95 DCI-P3 renk gamı, NVIDIA G-SYNC Ultimate desteği, DisplayHDR 1000 ve Ultra HD Premium sertifikası gibi özellikler taşıyor.

Ekranın tamamında yerel ışık kısma özelliğine sahip LED arka aydınlatma, 384 ayrı bölge halinde dinamik olarak kontrol ediliyor. Her bölge maksimum 1000 nit parlaklık sunabiliyor.

Büyük ölçekte oynanış



ROG Swift PG65UQ, 65 inç boyutundaki 4K (3840 x 2160) çözünürlüklü HDR panele sekiz milyondan fazla piksel sığdırıyor. Ekran, artırılabilen 144 Hz yenileme hızı sayesinde hızlı sahneleri kolaylıkla sunabiliyor. Performans maksimum yenileme hızının altına düştüğünde oluşabilecek takılmaları ortadan kaldırmak için NVIDIA G-SYNC Ultimate teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG65UQ, kare hızını uyumlu GeForce ekran kartlarıyla senkronize ediyor.

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HDR

Ekranın tamamında yerel ışık kısma (FALD) teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG65UQ, LED arka aydınlatmayı 384 ayrı bölge ile dinamik olarak kontrol ediyor. Böylece yüksek kontrast elde ediliyor. Birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilen LED’ler daha ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlayan dinamik parlaklık aralığı sunuyor. DisplayHDR 1000 ve Ultra HD Premium sertifikalı ROG Swift PG65UQ’deki her bir LED bölgesi maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

ROG Swift PG65UQ’da bulunan quantum-dot teknolojisi, DCI-P3 renk alanının %95’ini kapsayan renk gamına sahip.