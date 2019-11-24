ASUS yeni Mesh WiFi sistemini duyurdu: ZenWiFi

ZenWiFi, şık ve sade tasarım ve tüm ev genelinde hızlı, sorunsuz WiFi sunuyor. Seride iki model yer alıyor: WiFi 6 (802.11ax) standardına destek veren ZenWiFi AX ve WiFi 5 destekli (802.11ac) ZenWiFi AC.
ZenWiFi güvenli ağ deneyimi için AiProtection Pro özelliğiyle geliyor. Trend Micro tarafından ücretsiz bir şekilde kullanım ömrü boyunca güncellenen AiProtection Pro dahili ağ güvenlik çözümü sürekli koruma sağlıyor. AiProtection ayrıca çocukların güvenliği için gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri de içeriyor.
HIZLI EV BAĞLANTISI
ZenWiFi kullanıcılara üç WiFi bandının her birine farklı SSID isimleri verme olanağı sunuyor. Kullanıcılar böylece 2,4 GHz ağına veya 5 GHz ağına bağlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse ASUS Smart Connection özelliği ile kablosuz sinyal gücü ve trafiğe göre cihazları otomatik olarak 2,4 veya 5 GHz bantlarına atayabiliyor.
Sistemin bir diğer özelliği ise bir 5 GHz bandının tümünü router’lar arasındaki bağlantıya ayırabilmesi ve diğer 5 GHz bandını cihaz bağlantıları için kullanabilmesi. Geleneksel çift bant ağ WiFi sistemlerinde toplam kablosuz bant genişliğinin yarısı router’lar arasındaki bağlantıya harcanıyor. Bu tasarım sayesinde, veriler bağlı cihazlara ulaşmak için birden fazla noktadan geçmek zorunda kalsa bile hızlı WiFi deneyimi sunuluyor. ZenWiFi, özel tasarım antene yer veren dikey bir kasaya ve sinyal gücünü optimize eden ve daha iyi hava akımı sağlayan bir devre kartına sahip.
510 metre kareye kadar kapsama alanına sahip ZenWiFi AX, 6600 Mbps’ye kadar toplam veri hızı ile WiFi 6 standardını taşıyor. Dört çekirdekli işlemci, WiFi 6’nın potansiyel performansını sunuyor. ZenWiFi AC, 3000 Mbps’ye kadar toplam veri hızı ile WiFi 5 (802.11ac) standardını taşıyor ve 500 metre kareye kadar kapsama alanı sağlıyor.
AIMESH VE AIPROTECTION PRO
ZenWiFi, Trend Micro tarafından desteklenen ömür boyu ücretsiz AiProtection Pro çözümüyle geliyor. Bu dahili güvenlik çözümü ağ ve tüm bağlı cihazlar için için kapsamlı koruma sağlıyor. ZenWiFi sisteminin kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan çözüm düzenli güncellemelerle ağ güvenliği sağlıyor. Çocukların güvenliği için ebeveyn kontrolü özelliklerine de sahip olan çözüm, internet kullanımını yönetme olanağı sunuyor.
ZenWiFi kullanışlı mobil uygulama ve web arayüzüyle kolay ve hızlı kurulum sağlayan AiMesh teknolojisine de sahip. Deneyimli kullanıcılar bu teknoloji üzerinden bant genişliği ve QoS ayarları gibi gelişmiş özelliklere de erişebiliyor. AiMesh teknolojisi, farklı ASUS router modelleri kullanarak WiFi sistemini genişletme imkanı da veriyor. Kullanıcılar daha fazla kapsama alanına veya yeni işlevlere ihtiyaç duyduklarında, AiMesh ağlarına uyumlu yeni bir router ekleyebiliyor.
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