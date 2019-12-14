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Asus yeni Radeon ekran kartlarını duyurdu

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Bu yeni GPU’lar özel PCB’ler, güç tasarımı ve soğutma sistemini AMD’nin en yeni yonga setiyle bir araya getirerek referans tasarımlardan daha yüksek performans sunuyor.

Asus yeni Radeon ekran kartlarını duyurdu

Full HD çözünürlükte yüksek kare hızlarına ulaşacak yeni bir ekran kartı isteyen oyuncular, aradıkları her şeyi ASUS Radeon RX 5500 XT ekran kartı modellerinde bulacak.

ROG Strix RX 5500 XT özellikleri

ROG Strix Radeon RX 5500 XT, PC oyunculuğu için rakipsiz özelliklerle donatıldı. PCB’nin üzerindeki bileşenler yüzeye Auto-Extreme teknolojisi kullanılarak hassas bir şekilde lehimleniyor. Ayrıca, yeni eksen teknolojisi tasarımına sahip iki güçlü fan da bir önceki nesilde kullanılan sektör lideri fanlardan bile daha yüksek performans sergiliyor.

Bu katmanlar arasında 0dB modu, IP5X standardında toz geçirmezlik, koruyucu arka plaka ve daha birçok özellik yer alıyor.

ASUS Dual RX 5500 XT özellikleri

PC’de eksiksiz bir oyun deneyimi sunan ASUS Dual Radeon RX 5500 XT EVO, performans ve sadeliği benzersiz bir şekilde bir araya getiriyor. IP5X standardında toz geçirmezlik özelliğine sahip eksen teknolojili fanlar kartın temiz ve serin kalmasını sağlarken Auto-Extreme teknolojisi ve koruyucu arka plaka da her açıdan güvenilirlik sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
asus ekran kartı AMD

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