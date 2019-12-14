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ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Asus’un adeta bilimkurgu filmlerinden fırlamış tasarım ve özelliklere sahip premium segment Zenbook serisi notebook’unu inceliyoruz!

İki adet dokunmatik 4K ekrana sahip olan cihazda, RTX 2070 ekran kartına Intel’in 12 çekirdekli 9750H işlemcisi eşlik ediyor. 512 GB SSD üzerine kurulu gelen notebookla birlikte çizim kalemini de ücretsiz temin eden Asus, üst düzey notebookların nasıl olması gerektiği hususunda adeta ders veriyor.

Tasarım noktasındaki ince ayrıntıları, beraberinde gelen deri kaplama harici bilek desteği ve birçok ayrıntısı ile Asus Zenbook Pro Duo incelemesi sizlerle!

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asus ASUS ZenBook Pro Duo dizüstü inceleme pc

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