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Asus ZenFone 6 Selfie performansı şaşırttı

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TEKNOLOJİ  | 30.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

Asus geçtiğimiz günlerde Zenfoen 6 modelini tanıtmıştı. Döner başlıklı kamerası ile dikkat çeken bu model, amiral gemisi segmentinde boy gösteriyordu. Telefonun en dikkat çekici noktası olan kamerası için bugün DxOMark ekibinden bir açıklama geldi. DxOMark, en iyi Selfie’nin Zenfone 6 ile çekileceğini resmen açıkladı.

Asus ZenFone 6 Selfie performansı şaşırttı

Zenfone 6, DxOMark testinden ortalama 98 puan alarak en iyi Selfie çeken telefon olmayı başardı. Fotoğraf bölümünden 101 video bölümünden ise 93 puan alan telefon renk, doku ve kumlama konusunda rakiplerini kıskandırıyor.

Zenfone 6, 6.4 inç büyüklüğünde 1080×2340 piksel çözünürlüğünde 19.5:9 oranında 403 PPI değerinde IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran çizilmelere ve darbeler karşı Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Gücünü; 1 x 2.8GHz + 3 x 2.4GHz Kryo Gold + 4 x 1.7GHz Kryo 485 Silver çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 855‘ten alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor. RAM konusunda ise telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

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Telefonda döner başlılık 48 Megapiksel f/1.7 Sony IMX586 + 13 Megapiksel f/2.4 ultrawide lens yer alıyor. Kutusundan ZenUI 6 tabanlı Android 9.0 Pie ile çıkan telefonda 5.000 mAh büyüklüğünde 18W QuickCharge 4.0 destekli batarya yer alıyor.

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Asus ZenFone 6 selfie asuz

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