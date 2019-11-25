Asus ZenWiFi AX ve ZenWiFi AC ile karışımıza çıktı

En yeni WiFi 6 (802.11ax) standardına destek veren ZenWiFi AX ve WiFi 5 destekli (802.11ac) ZenWiFi AC Asus’un yeni gözleri arasında yer alıyor.

Tüm evi kapsayan hızlı ZenWiFi sistemi gelişmiş AiMesh teknolojisi sayesinde çabuk ve kolay bir şekilde kurulabiliyor. Daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar ZenWiFi sisteminin sunduğu gelişmiş yapılandırma seçenekleri ile ağda ayrıntılı ayarlar yapabiliyor.

ZenWiFi güvenli bir ev ağı deneyimi için AiProtection Pro özelliğiyle geliyor. Trend Micro tarafından ücretsiz bir şekilde kullanım ömrü boyunca güncellenen AiProtection Pro dahili ağ güvenlik çözümü sürekli koruma sağlıyor. AiProtection’da ayrıca çocukların güvenliği için gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri de içeriyor.

Kullanıcılar böylece geniş kapsama alanı için 2,4 GHz ağına veya yüksek performans için 5 GHz ağına bağlanabiliyor.

Kullanıcılar isterlerse ASUS Smart Connection özelliği ile kablosuz sinyal gücü ve trafiğe göre cihazları otomatik olarak 2,4 GHz veya 5 GHz bantlarına atayabiliyor.