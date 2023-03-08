Asya Hun Devleti kurucusu, hükümdarları, özellikleri, bayrağı ve haritası nedir? Asya Hun devleti ile ilgili bilgiler nelerdir, Asya Hun Devleti haritası hangi bölgeleri kapsar?

Asya Hun Devleti, Çinlileri vergiye bağlamasıyla dikkat çeker. Kurulduğu dönem için de Orta Asya bölgesinde geniş bir alanda hüküm süren devlet, Anadolu'ya yapılan keşif akınlarıyla da tarih sahnesinde yer almıştır. Ayrıca Asya Hun Devleti kurmuş olduğu askeri düzen ve yönetim sistemi ile kendinden sonraki Türk devletlerine yol gösterici olmuştur. Modern askeri sistemin temelleri de Türk tarihinde Asya Hun Devleti döneminde atılmaya başlamıştır.

Asya Hun Devleti kurucusu kimdir?

Asya Hun Devleti tarihi M.Ö. 220 yılında başlar. M.Ö. 220 yılında kurulan Asya Hun Devleti'nin kurucu hükümdarı, Teoman Han'dır. Ötüken'de kurulan Asya Hun Devleti, Teoman Han'ın oğlu Mete Han döneminde en geniş sınırlara ulaşmıştır. Siyasi başarılarıyla dikkat çeken Mete Han, ilk düzenli orduyu kurmasıyla ve devletin en parlak dönemini oluşturmasıyla dikkat çekmiştir. Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö 209 yılı ise Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

Asya Hun Devleti ile ilgili bilgiler araştırıldığında, yönetimin askeri ve siyasi alanda tarihe iz bırakan işler ortaya koyduğu anlaşılabilir. Tarihi kayıtlarda Büyük Hun İmparatorluğu olarak da geçen devlet, devlet idaresinde Türk toplumu karakterini benimsemiştir. Bunun yanı sıra Çinlilerin M.Ö 214 yılında yaptıkları Çin Seddi'nin Hunların saldırılarına karşı koruma amaçlı inşa etmeleri, devletin askeri gücüne kanıt olarak da gösterilebilir.

Orta Asya'ya hükmeden Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi Mete Han zamanında yaşanmıştır. Doğu ve Batı bölgelerinde yer alan kavimlerle mücadele veren Mete Han, devlet sınırlarının genişlemesini sağlamıştır. Ayrıca Mete Han, Asya'da bulunan Türk kavimlerinin tek bir çatı altında toplanmasına ve siyasi birliği sağlamaya öncülük etmiştir.

Asya Hun Devleti hükümdarları kimlerdir?

Asya Hun Devleti hükümdarları şu şekilde sıralanır:

Teoman Han (M.Ö 220)

Mete Han (M.Ö 209)

Lao-Şang (M.Ö 179)

Kung-Sin (M.Ö 160)

Iti-Sie (M.Ö 126)

U-vey (M.Ö 114)

Ousiuliu (M.Ö 105)

Kiuliu-hou (M.Ö 102)

Tçietiheu (M.Ö 101)

Houloku (M.Ö 96)

Houyenti (M.Ö 85)

Hiuliukiu (M.Ö 68)

Voyenkiu (M.Ö 60)

Houhansie (M.Ö 57)

Feoutchou (M.Ö 31)

Seuhiaijo (M.Ö 20)

Tcheyajo (M.Ö 12)

Outchou (M.Ö 8)

Ouloijou (M.S 13)

Houthouulh (M.S 18)

Pounou (M.S 46)

Yeou-lieou (M.S 66)

Yu-chukieu (M.S 87)

Asya Hun Devleti özellikleri nelerdir?

Orta Asya'da kurulan devlet, bu bölgede kurulan ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir. Başkenti Ötüken olan devlet, göçebe yaşam tarzını benimsemiştir. Devleti oluşturan toplumlar, hayvancılık, avcılık ve ticari faaliyetlerle temel geçim kaynaklarını sağlamıştır. Suyun, ayın, güneşin ve toprağın kutsal olduğu düşünen Asya Hun Devleti, çok tanrılı inanca sahip olmuştur. Devletin başkenti ise Ötüken'dir.

Asya Hun Devleti bayrağı nasıl?

Asya Hun Devleti'nin bayrağı, sarı zemin üzerinde sarı ejderha figürü tasarımına sahiptir. Bayrak üzerinde yer alan sarı renk tonlarının; Türk mitolojisini ve dünyevi zenginlikleri yansıttığı düşünülür. Devlet bayrağı, ülkenin coğrafi konum özelliklerini yansıtmasıyla da dikkat çeker. Bunun yanı sıra Türk mitolojisinde de sıkça geçen ejderha figürü, Asya Hun Devleti bayrağından yer almaktadır.

Asya Hun Devleti haritası hangi bölgeleri kapsar?

Gittikleri bütün topraklara kendi kültürlerini de taşıyan Asya Hun Devleti; Aral Gölü, Kaşgar, Sibirya ve Çin arasında kalan bölgeyi kapsamıştır. Geniş toprak sınırlarına sahip devlet genellikle Çinlilerle mücadele vermiştir. Kung-sin ve Hohanyeh hanları arasında çıkan siyasi anlaşmazlıkla devlet Doğu ve Batı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Daha sonra zayıflayan ve yıkılan Asya Hun Devleti'nde yer alan toplumlar, Kavimler Göçü ile Batı'ya doğru göç etmiştir.

