Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 891 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 477 bin 807’ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 257’ye, iyileşenlerin sayısı da 448 bin 258’e yükseldi.

Yetkililer, bugünden itibaren, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD ve Kanada'dan ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 835 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 516 bin 19’a çıktı.

Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 626'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 35 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 697 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 476 kişi iyileşti.