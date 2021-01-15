Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 48 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 496 bin 646'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 876'ya, iyileşenlerin sayısı ise 459 bin 737'ye yükseldi.

Hükümet, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün yayılmasını önlemek üzere aralarında ABD, İngiltere ve Çin'in olduğu 32 ülkeden gelenlere uyguladığı seyahat yasağının 31 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 762 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 526 bin 485'e çıktı.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 862'ye ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte biri yurt içi kaynaklı 30 Kovid-19 vakasına rastlandı.