Asyadaki süpermarketler plastik poşet yerine bakın ne kullanıyor!

Toplumlar günden güne plastik kullanımı konusunda günden güne daha da bilinçli hale geliyor. Plastik poşetlerde ücret uygulaması geldiğinden bu yana ülkemizde de çevreyi daha yaşanır hale getirme akımı başlamıştır.
İnsanların farkındalığını artırmak için hayatımıza giren bu uygulamanın bir benzeri de Asya ülkelerinde yürürlüğe girdi. Olumlu bir değişime başlamak için, Asya genelindeki süpermarketler sebzelerini paketlemek için yaprak kullanmaya başladı.
Bu ambalaj türü maliyet açısından verimli olmakla birlikte, geri dönüşüm için birebir.
Son zamanlarda, Çin dünyanın her yerinden çöp ithal etmeyi bıraktı ve kendi atıklarını geri dönüştürmeye odaklandı.
Bundan önce, dünyadaki atıkların yüzde 30'undan fazlası Çin'de son bulacak ve Asya ülkeleri, dünyadaki atıkların çoğunu oluşturmaktan sorumlu olacaktı. Ancak şimdi, Vietnam ve Tayland dahil olmak üzere Asya ülkeleri plastikten kaçınmanın yeni yollarını keşfetti. Bu yollardan biri de plastik ambalajlardan uzak durarak paketlemeyi büyük yapraklarla yapmak.
Raflarda kendini direk belli eden bu paketleme yöntemi birçok ülkede olay oldu! Tüketicilerin fazlasıyla memnun kaldığı ve sosyal medyadan da övgü yağdırdığı yaprak paketleme sisteminin Asya ülkelerinde günden güne yayıldığı belirtildi. Bakalım bizim ülkemizde plastik poşet yasağından sonra ne gibi bir farkındalık projesi başlayacak, merakla bekliyoruz.
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