Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

'At Yılı' Kapadokya turizmini canlandırdı: Çinli turistler akın etti!

İçerik devam ediyor

Çin takvimine göre kutlanan 'At Yılı' ve Çin Yeni Yılı tatili, Şubat ayında Kapadokya turizmine canlılık getirdi. Sevgililer Günü’nün de hafta sonuna denk gelmesiyle birleşen tatil dönemi, özellikle Çinli turistlerin bölgeye ilgisini artırırken, otellerde ve tur organizasyonlarında rezervasyonların yükselmesine yol açtı.

Çin ve Çin asıllı turistlerin resmi tatil dönemine denk gelen Çin Yeni Yılı ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna rastlaması, bölgedeki rezervasyonlara olumlu yansıdı.

"ÇİN'DE SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ KARŞIMA ÇIKIYORDU"

Çinli turist Xıangyang Zeng'da; "Kapadokya'ya gelmek istiyordum. Özellikle uçan balonları ve bu tarihi yerleri çok merak ediyordum. Burası ile ilgili görseller Çin'de sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyordu. Bu burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

At Yılı Kapadokya turizmini canlandırdı: Çinli turistler akın etti! 1

"EVLENECEĞİM ARKADAŞIM İLE BURAYA GELDİK"

Çinli turist Zhang Elvıs'de yaptığı açıklamada; "Kapadokya çok güzel bir şehir. Burada çok fazla turist var. Manzara çok güzel. Bende evleneceğim arkadaşım ile buraya geldik. Bu eşsiz manzara da albümümüz için fotoğraf çektiriyoruz" dedi.

At Yılı Kapadokya turizmini canlandırdı: Çinli turistler akın etti! 2

‘AT YILI' KUTLANIYOR

Kapadokya'da faaliyet gösteren turizmci Mehmet Dinler ise Çin Yeni Yılı döneminin her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve Kapadokya için önemli bir turizm fırsatı oluşturduğunu belirtti.

Dinler yaptığı açıklamada, "Şubat ayının ortası Çin yılbaşı dönemine denk geliyor. Bu yıl ‘At Yılı' kutlanıyor. Çin ve Çin asıllı misafirlerin resmi tatil döneminde olması sebebiyle hem Türkiye genelinde hem de bölgemiz Kapadokya'da nispeten bir talep ve rezervasyon artışı söz konusu. Aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bu iki etken birleşerek Şubat ayı için göreceli bir turizm talebi oluşturdu" dedi.

"2018 VE 2019 YILLARININ GERİSİNDEYİZ"

Rakamların henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşmadığını ifade eden Dinler, "Verilere baktığımızda, Çin pazarında 2018 ve 2019 yıllarının gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ancak mevcut talep, eski rakamlara dönüş ve karşılaştırma açısından umut verici bir tablo ortaya koyuyor" dedi.

At Yılı Kapadokya turizmini canlandırdı: Çinli turistler akın etti! 3

Kapadokya'da özellikle balon turları, butik oteller ve romantik konseptli konaklama seçeneklerinin bu dönemde yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, turizmciler Çin pazarındaki hareketliliğin ilerleyen aylarda da artarak devam etmesini bekliyor.

2026 At Yılı Kapadokya Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programların, bölgenin kültürel mirası ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimleri açıklandı! Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimleri açıklandı!
Fenomen isim video için uçakta sigara içti: Kara listeye alındıFenomen isim video için uçakta sigara içti: Kara listeye alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin Turizm Kapadokya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.