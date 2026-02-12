'At Yılı' Kapadokya turizmini canlandırdı: Çinli turistler akın etti!

Çin ve Çin asıllı turistlerin resmi tatil dönemine denk gelen Çin Yeni Yılı ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna rastlaması, bölgedeki rezervasyonlara olumlu yansıdı.

"ÇİN'DE SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ KARŞIMA ÇIKIYORDU"

Çinli turist Xıangyang Zeng'da; "Kapadokya'ya gelmek istiyordum. Özellikle uçan balonları ve bu tarihi yerleri çok merak ediyordum. Burası ile ilgili görseller Çin'de sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyordu. Bu burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

"EVLENECEĞİM ARKADAŞIM İLE BURAYA GELDİK"

Çinli turist Zhang Elvıs'de yaptığı açıklamada; "Kapadokya çok güzel bir şehir. Burada çok fazla turist var. Manzara çok güzel. Bende evleneceğim arkadaşım ile buraya geldik. Bu eşsiz manzara da albümümüz için fotoğraf çektiriyoruz" dedi.

‘AT YILI' KUTLANIYOR

Kapadokya'da faaliyet gösteren turizmci Mehmet Dinler ise Çin Yeni Yılı döneminin her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve Kapadokya için önemli bir turizm fırsatı oluşturduğunu belirtti.

Dinler yaptığı açıklamada, "Şubat ayının ortası Çin yılbaşı dönemine denk geliyor. Bu yıl ‘At Yılı' kutlanıyor. Çin ve Çin asıllı misafirlerin resmi tatil döneminde olması sebebiyle hem Türkiye genelinde hem de bölgemiz Kapadokya'da nispeten bir talep ve rezervasyon artışı söz konusu. Aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bu iki etken birleşerek Şubat ayı için göreceli bir turizm talebi oluşturdu" dedi.

"2018 VE 2019 YILLARININ GERİSİNDEYİZ"

Rakamların henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşmadığını ifade eden Dinler, "Verilere baktığımızda, Çin pazarında 2018 ve 2019 yıllarının gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ancak mevcut talep, eski rakamlara dönüş ve karşılaştırma açısından umut verici bir tablo ortaya koyuyor" dedi.

Kapadokya'da özellikle balon turları, butik oteller ve romantik konseptli konaklama seçeneklerinin bu dönemde yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, turizmciler Çin pazarındaki hareketliliğin ilerleyen aylarda da artarak devam etmesini bekliyor.

2026 At Yılı Kapadokya Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programların, bölgenin kültürel mirası ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır