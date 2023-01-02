ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

2022-2023 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları düzenlendi. Ardından final sınavları tarihleri gündemde yerini aldı. ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. İlk oturum 7 Ocak'ta tamamlanacak. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak.

Kullanıcılar sisteme T.C. kimlik numarası veya kullanıcı adı girerek, şifre ile giriş yapacak.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınavı için ilk oturum 7 Ocak 2023 saat 09.30 olarak belirlendi.

İkinci oturum ise 7 Ocak saat 14.00'da başlayacak.

ATA AÖF üçüncü oturum 8 Ocak saat 09.30'da başlayacak.



