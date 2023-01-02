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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

02.01.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin bir süredir beklediği ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Bununla birlikte, sınavlara katılım sağlayacak adaylar sınav giriş belgelerinin nereden ve nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

2022-2023 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları düzenlendi. Ardından final sınavları tarihleri gündemde yerini aldı. ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. İlk oturum 7 Ocak'ta tamamlanacak. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

Kullanıcılar sisteme T.C. kimlik numarası veya kullanıcı adı girerek, şifre ile giriş yapacak.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınavı için ilk oturum 7 Ocak 2023 saat 09.30 olarak belirlendi.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

İkinci oturum ise 7 Ocak saat 14.00'da başlayacak.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2023 ATA AÖF sınav takvimi!

ATA AÖF üçüncü oturum 8 Ocak saat 09.30'da başlayacak.


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