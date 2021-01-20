Ata Buz Müzesi: 'Türkiye'nin tek buz müzesi' ziyaretçilerini adeta kutuplarda gezintiye çıkarıyor

Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.

Üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde bulunan müzede, aralıklarla yeni projeler üreterek ziyaretçileri farklı sergilerde ağırlıyor.

Ziyarete açılan "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "Tuz Buz" temalı sergide, buzdan yapılan, kutupların simgesi iglo ev, Türkiye haritası ve Türk bayrağı ile Erzurum'un önemli simgelerinden Nene Hatun'un heykelinin de bulunduğu 22 eser sergileniyor.

Özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan heykellerin yer aldığı müze, içerideki soğuk hava dolayısıyla montlarını giyerek ziyaret edenleri adeta kutuplarda yolculuğa çıkarıyor.

"BİRÇOK ÇALIŞMA ÜTÜYLE ISITILIP BİRLEŞTİRİLDİ"

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, müzenin Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle geçen yıl 15 Temmuz'da açıldığını anımsattı.

Serginin 3 aylık bir çalışmayla hazırlandığını ifade eden Bulat, "Buzları depolarımızda biriktirip bu alanda sergiliyoruz. Kutupların ve Orta Asya'daki çadır geleneğinin simgesi iglo ev, çocuklara yönelik Hüma kuşu, deniz atı ve taka gibi heykeller, Türkiye ve Türk bayrağı ile Erzurum'un simgelerinden Nene Hatun gibi birçok çalışma ütüyle ısıtılıp birleştirildi" dedi.