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Ata Buz Müzesi: 'Türkiye'nin tek buz müzesi' ziyaretçilerini adeta kutuplarda gezintiye çıkarıyor

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 20.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Ata Buz Müzesi: 'Türkiye'nin tek buz müzesi' ziyaretçilerini adeta kutuplarda gezintiye çıkarıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi", yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.

Üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde bulunan müzede, aralıklarla yeni projeler üreterek ziyaretçileri farklı sergilerde ağırlıyor.

Ziyarete açılan "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "Tuz Buz" temalı sergide, buzdan yapılan, kutupların simgesi iglo ev, Türkiye haritası ve Türk bayrağı ile Erzurum'un önemli simgelerinden Nene Hatun'un heykelinin de bulunduğu 22 eser sergileniyor.

Özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan heykellerin yer aldığı müze, içerideki soğuk hava dolayısıyla montlarını giyerek ziyaret edenleri adeta kutuplarda yolculuğa çıkarıyor.

"BİRÇOK ÇALIŞMA ÜTÜYLE ISITILIP BİRLEŞTİRİLDİ"

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, müzenin Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle geçen yıl 15 Temmuz'da açıldığını anımsattı.

Serginin 3 aylık bir çalışmayla hazırlandığını ifade eden Bulat, "Buzları depolarımızda biriktirip bu alanda sergiliyoruz. Kutupların ve Orta Asya'daki çadır geleneğinin simgesi iglo ev, çocuklara yönelik Hüma kuşu, deniz atı ve taka gibi heykeller, Türkiye ve Türk bayrağı ile Erzurum'un simgelerinden Nene Hatun gibi birçok çalışma ütüyle ısıtılıp birleştirildi" dedi.

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Bulat, yörenin kültürünü tanıtarak kentin turizmine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, herkesi müzeye beklediklerini dile getirdi.

Müzede yeni projeler üretmeye devam edeceklerini aktaran Bulat, "12 Mart (Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü) ile 23 Temmuz'a (Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü) yönelik çalışmalar yapacağız. Daha sonra da uluslararası sanatları buraya davet ederek workshop etkinliği yapıp şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SERGİDE ANA ZAMANA ATIF VAR"

Seramik bölümünden Dr. Öğr Üyesi Caner Yedikardeş ise "Tuz Buz" temalı serginin buz ve seramik malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Teknik bir çözümleme yapıldı ve onun beraberinde bu işler ortaya çıktı. 'Pişmiş toprakla yapılan cam ile buzu nasıl ilişkilendiririm?' diye düşünüyordum. Böyle imkan olunca değerlendirmek istedim. Tuz buz ismi de ateşle sertleşen cismin, buzda donarak kırılma anlarının sabitlenmesidir. Yani sergide ana zamana atıf var"

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Heykel bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Halil Daşkesen de Türk besteci ve müzik eğitimcisi Muammer Sun'a ithafen piyano heykeli yaptığını anlatarak, "Sergimizin teması cumhuriyet ve çocuktu, bu anlamdan yola çıkarak çalışmalarımızı oluşturduk. Piyano özellikle Muammer Sun'a ithafen yapıldı. Üniversitemizin 40. yıl marşını yazan hocamızın anısına eserimizi iki ay boyunca sanatseverlerle buluşturacağız" dedi.


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