Ata Demirer, Bursa Bülbülü'nün yorgunluğu Kuzey Ege'de atıyor! Dalış yaptığı anları paylaştı

Dönem filmi olan Bursa Bülbülü'nün çekimlerini Erdek ve Bursa'da gerçekleştiren Ata Demirer, yorgunluğunu tutkunu olduğu Kuzey Ege sahillerinde atıyor.Filmin ardından imaj değiştiren Demirer verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

DALIŞ YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Assos ve Bozcaada'da tatil yapan ünlü komedyen sık sık dalış yaparak su altında dünyayı da keşfediyor. Demirer son olarak Ege'nin serin sularında deniz canlılarının görüntülerini paylaştı.

Demirer o videosuna "Anforalar, bebek deniz tavşanı, lapin baba, ahtapotun evi takip etme mahallemize geldik" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce defa izlenen videoya hayranları da beğeni yağdırdı.



