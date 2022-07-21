MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ata Demirer, Bursa Bülbülü'nün yorgunluğu Kuzey Ege'de atıyor! Dalış yaptığı anları paylaştı

Ata Demirer, Bursa Bülbülü'nün yorgunluğu Kuzey Ege'de atıyor! Dalış yaptığı anları paylaştı

21.07.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ata Demirer, merakla beklenen yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Hayranlarıyla sonbahar aylarında Disney Plus'ta buluşacak olan Demirer, yoğun geçen çekimlerin ardından tatil için soluğu Kuzey Ege'de aldı. Assos ve Bozcaada'da denizin keyfini çıkaran sevilen oyuncu, su altında çektiği görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı. Dalışa olan ilgisiyle bilinen Demirer'in paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

Ata Demirer, Bursa Bülbülü'nün yorgunluğu Kuzey Ege'de atıyor! Dalış yaptığı anları paylaştı

Dönem filmi olan Bursa Bülbülü'nün çekimlerini Erdek ve Bursa'da gerçekleştiren Ata Demirer, yorgunluğunu tutkunu olduğu Kuzey Ege sahillerinde atıyor.Filmin ardından imaj değiştiren Demirer verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

294539561_3105163916404143_328346175287746648_n

DALIŞ YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Assos ve Bozcaada'da tatil yapan ünlü komedyen sık sık dalış yaparak su altında dünyayı da keşfediyor. Demirer son olarak Ege'nin serin sularında deniz canlılarının görüntülerini paylaştı.

294816438_1376062239583702_2361784433615252034_n

Demirer o videosuna "Anforalar, bebek deniz tavşanı, lapin baba, ahtapotun evi takip etme mahallemize geldik" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce defa izlenen videoya hayranları da beğeni yağdırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil elbisesiyle büyüledi! "Afet gibisin be kadın"Yeşil elbisesiyle büyüledi! "Afet gibisin be kadın"
Çekimler başladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat sette birlikte görüntülendiÇekimler başladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat sette birlikte görüntülendi
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Avrupa Merkez Bankası'ndan 11 yıl sonra bir ilk

Avrupa Merkez Bankası'ndan 11 yıl sonra bir ilk

O iddialar sonrası dönercide ortaya çıktı!

O iddialar sonrası dönercide ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.