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Ata Demirer'den eğlenceli paylaşım

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 17.05.2019 21:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından esprili bir video paylaştı.

Denize olan tutkusuyla bilinen Ata Demirer, havaların ısınmasıyla birlikte Bozcaada'daki evinde yaşamaya başladı. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Kumsalda çektiği videoyu paylaşan Demirer'in gönderisi kısa sürede 300 bine yakın izlenme sayısına ulaştı.

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Ata Demirer Bozcaada

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