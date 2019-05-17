Ata Demirer'den eğlenceli paylaşım

Denize olan tutkusuyla bilinen Ata Demirer, havaların ısınmasıyla birlikte Bozcaada'daki evinde yaşamaya başladı. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
Kumsalda çektiği videoyu paylaşan Demirer'in gönderisi kısa sürede 300 bine yakın izlenme sayısına ulaştı.
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